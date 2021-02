Kutsu: Tiedotustilaisuus koronarokotuksista verkossa ke 3.2. klo 11

THL laajentaa koronarokotusten seurantasivustoa – maanantaista alkaen saatavilla tieto rokotusten etenemisestä kunnittain 1.2.2021 16:44:26 EET | Tiedote

THL laajentaa koronarokotusten seurantasivustollaan saatavilla olevan tiedon määrää ja julkaisee tietokantaraportit kansalaisten ja median käyttöön. Julkaistu tietokokonaisuus on saatavilla myös THL avoimen datan ohjelmointirajapinnan kautta. Maanantaista 1.2. lähtien sivustolla on mahdollista seurata eri ikäryhmille annettujen ensimmäisten ja toisten rokoteannosten määrää kaikissa Suomen kunnissa. Mukana kuntakohtaisessa raportoinnissa ovat ne henkilöt, joiden asuinpaikka löytyy Suomen väestötietojärjestelmästä. Koronarokotusten edistyminen Suomessa. Tiedot sairaanhoitopiirien ja yli 50 000 asukkaan kuntien rokotuksista siirtyvät sivustolle päivittäin, ja niitä on mahdollista tarkastella päivä- ja viikkotasolla rokotusajankohdan mukaan. Tätä pienemmistä kunnista kerrotaan ensimmäisten ja toisten rokoteannosten kumulatiivinen määrä ja tiedot päivittyvät sivustolle viikoittain. Myös näiden kuntien rokotusten etenemistä voi seurata ikäryhmittäin. Pienempien kuntien päivittäisiä ikäryhmäk