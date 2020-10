Kutsu: Tiedotustilaisuus koronatilanteesta ti 20.10. klo 10.30

Koronavilkun englanninkielinen versio on julkaistu 7.10.2020 16:41:32 EEST | Tiedote

Koronavilkku-sovelluksesta on julkaistu uusi päivitysversio Android- ja iPhone-puhelimille. Versio 1.1. sisältää sovelluksen englanninkielisen version. Lisäksi Koronavilkun asetuksiin on lisätty kielivalinta. Sovelluksen kielen voi siis nyt vaihtaa suoraan Koronavilkun asetuksista, kun aiemmin se on pitänyt vaihtaa puhelimen asetuksista. ”Englanninkielisenä Koronavilkku antaa yhä useammalle Suomessa asuvalle mahdollisuuden osallistua epidemian leviämisen estämiseen. Uusi kielivalinta helpottaa kielen vaihtamista. Muutos tehtiin käyttäjiltä saamamme palautteen perusteella”, sanoo THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho. Useimmissa puhelimissa Koronavilkku päivittyy automaattisesti. Suosittelemme kuitenkin varmistamaan, että sovellus on päivittynyt. Tämän voi tehdä käymällä sovelluskaupassa (Google Play tai Apple App Store). Suorat linkit sovelluskauppoihin ja lisätietoa sovelluksesta Koronavilkku.fi-sivuilla Koronavilkun englanninkielinen versio, kuten aiemmatkin kieliversiot, toteu