Kutsu: Tiedotustilaisuus lasten rokotuksista ja 3. rokoteannoksista to 2.12. klo 16.30

Eteläisen Afrikan maista saapuvat ohjataan pakolliseen terveystarkastukseen rajanylityspisteillä uuden koronavirusmuunnoksen vuoksi 27.11.2021 15:18:15 EET | Tiedote

Eteläisessä Afrikassa havaittu uusi koronavirusmuunnos omikron (B.1.1.529) aiheuttaa muutoksia terveysturvallisuustoimiin rajanylityspisteillä. Muutokset ovat voimassa tästä päivästä (27.11.2021) alkaen. Aluehallintovirastot voivat määrätä tartuntatautilain 16 §:n nojalla pakollisen terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet maissa, joissa on havaittu omikron-variantin leviämistä. Näitä maita ovat Etelä-Afrikka, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swazimaa), Mosambik ja Malawi. Määräys ei koske alle 6-vuotiaita lapsia. Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 27.11.2021-31.12.2021. Matkustajien tulee itse varmistaa, koskeeko määräys heitä. Ohjeita saa aluehallintovirastojen sivuilta tai maahantulopisteen terveysviranomaisilta. Sekä Maailman terveysjärjestö WHO että Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC ovat nostaneet uuden omikron-virusmuunnoksen huolestuttavien varianttien listalle (VOC, variant of co