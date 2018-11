KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN: Helsinki-Tallinna-tunneli toteutuu: ympäristövaikutusten arviointi ja rahoitussopimukset etenevät

Keskustelu Suomen ja Viron välisestä tunneliyhteydestä on vilkastunut viime vuosina. Visionääri Peter Vesterbackan tunneliprojekti on edennyt jo niin pitkälle, että tunneli on Uudenmaan maakuntakaavassa ja ympäristövaikutusten arviointi jätetään tammikuussa ELY-keskukselle. Lisäksi Peter Vesterbackan hanke on solminut esisopimuksen rahoituksesta.

Kutsumme median Pasilan Isoon Pajaan tunnelihankkeen infotilaisuuteen maanantaina 3.12. klo 9.30 osoitteessa Radiokatu 5. Peter Vesterbacka tiimeineen kertoo yksityisen Helsinki-Tallinna-tunnelihankkeen edistymisestä. Kerromme erityisesti ympäristovaikutusten arvioinnin edistymisestä, rahoituksesta sekä tunnelin linjausvaihtoehdoista. Lisäksi kerromme Suomi 111 -visiosta, eli siitä, miten turvataan Suomen elinvoimaisuus ja kilpailukyky vuonna 2028, kun Suomi täyttää 111 vuotta. Paikalla on myös asiantuntijoita, jotka kertovat tunnelihankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista ja tunnelin linjausvaihtoehdoista. Tilaisuuden kieli on englanti. Peter Vesterbacka ja muut puhujat antavat yksittäishaastatteluja. Media voi pyytää haastatteluvuoroja ennakkoon sähköpostitse joona@haarala.fi. Tarjoamme medialle myös mahdollisuuden saada ääni kameroihinsa linjatasoisena mahdollisia omia striimauksia varten. Tilaisuuden alussa jaetaan myös linkki, mistä media voi noutaa esitysmateriaalin ja havainnekuvat.

Yhteyshenkilöt