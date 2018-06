Kutsu tiedotustilaisuuteen: SDP:n esitys Suomen EU-puheenjohtajuuskauden teemoiksi

SDP:n varapuheenjohtaja Feldt-Ranta: Eduskuntavaalien vaihtoehdot eläkeläisen osalta alkavat nyt hahmottua; Kokoomus haluaa jatkaa verotetujen jakamista etupiireilleen, SDP haluaa parantaa pienituloisten eläkeläisen asemaa 11.6.2018 13:20 | Tiedote

Tänään julkistetun Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan joka kymmenes eläkeläinen kokee vakavia toimeentulovaikeuksia. Osa eläkeläisistä joutuu tinkimään välttämättömistä menoista, kuten lääkkeistä ja terveydenhoidosta. Noin puolet eläkeläisistä kokee tavallisten, arkistenkin menojen kattamisessa jonkin asteisia vaikeuksia. Tämä on pysäyttävä ja vakava viesti siitä, että meidän on pystyttävä parempaan. Eläkeläisköyhyyttä ei voi helpottaa joskus tulevaisuutta, vaan ikäihmiset tarvitsevat tukeamme nyt, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta. SDP on esittänyt, että alle 1400 € eläkkeitä tulee astettain nostaa; tämä on tärkeä keino nostaa pienituloisia eläkeläisiä toimeentuloahdingosta. SDP on useaan otteeseen esittänyt hallitukselle toimenpideohjelman käynnistämistä eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi. Toimenpiteitä tarvitaan niin verotuksessa, kuin esimerkiksi lääkemaksuissa. Myös palveluiden ja palvelumaksujen merkitys eläkeläisten toimeentuloon on suuri ja niitä pitää kohtuul