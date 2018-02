Kutsu tiedotusvälineille: Jytyn 100-vuotisjuhlavuosi tuo liiton hallituksen Lahteen 15.2.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittohallitus kokoontuu Lahdessa liiton 100-vuotisjuhlavuoden 2018 merkeissä 15.2.2018.

Jytyn johto tapaa liiton puheenjohtajan Maija Pihlajamäen johdolla alkaneen juhlavuoden sekä ajankohtaisten edunvalvonta-asioiden tiimoilla Lahden kaupungin johtoa, mm. kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran, aamiaisen merkeissä.

Tiedotusvälineenne edustaja on tervetullut aamiaistapaamiseen Sokos hotelli Lahden Seurahuoneelle (kabinetti Kartano), Aleksanterinkatu 14, torstaina 15.2. klo 9.00-10.00.

Miksi kokous Lahdessa?

Jyty on Suomen vanhin kunta-alan ammattiliitto ja se on perustettu vuonna 1918. Liiton nimi on vaihtunut vuosikymmenten saatossa – viimeksi marraskuussa vuonna 2004 – jolloin Kunnallisvirkamiesliitto KVL sai nykyisen nimensä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Kokoonnumme Lahdessa, koska kunnallisvirkamiesten Lahden yhdistys oli yksi kuudesta liiton perustajayhdistyksestä vuonna 1918. Virallisia perustajayhdistyksiä oli kuusi eli Lahden lisäksi Tampere, Turku, Pori, Kuopio ja Vaasa.

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto. Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.