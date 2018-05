Kutsu tiedotusvälineille lehdistöaamiaiselle: Jytyn 100-vuotisjuhlavuosi tuo liiton valtuuston Kuopioon

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn korkein päättävä elin liittovaltuusto kokoontuu Kuopiossa liiton 100-vuotisjuhlavuoden 2018 merkeissä 23.-24.5.2018.

Jytyn johto tapaa liiton puheenjohtajan Maija Pihlajamäen johdolla alkaneen juhlavuoden sekä ajankohtaisten edunvalvonta-asioiden tiimoilla aamiaisen merkeissä Kuopion kaupungin johtoa, mm. kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Sari Raassinan. Jytystä aamiaistitilaisuuteen osallistuvat liiton puheenjohtajan lisäksi Jytyn liittovaltuuston puheenjohtaja Jani Loponen, järjestöjohtaja Ari Sauros sekä viestintäjohtaja Kari Hietamäki.

Tiedotusvälineenne edustaja on tervetullut media-aamiaiselle Cumulus City Asema -hotelliin (kabinetti Assari) torstaina 23.5. klo 8.30-10.00.

Miksi kokous Kuopiossa?

Liittomme on Suomen vanhin kunta-alan liitto ja se on perustettu vuonna 1918. Liiton nimi on vaihtunut vuosikymmenten saatossa muutaman kerran – viimeksi marraskuussa vuonna 2004 – jolloin Kunnallisvirkamiesliitto KVL sai nykyisen nimensä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty.

Kokoonnumme Kuopiossa, koska kunnallisvirkamiesten Kuopion yhdistys (nykyisin Jyty Kuopio ry) oli yksi kuudesta liiton perustajayhdistyksestä vuonna 1918. Virallisia perustajayhdistyksiä oli kuusi eli Kuopion lisäksi Lahti, Pori, Tampere, Turku ja Vaasa.

Ilmoittautumiset lehdistötilaisuuteen aamiaistarjoilujen vuoksi 21.5.2018 mennessä allekirjoittaneelle:

Kari Hietamäki

viestintäjohtaja, päätoimittaja

puh. 040 5020 115

kari.hietamaki@jytyliitto.fi

PS. Lisätietoja allekirjoittaneelta.

* Jyty ry edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n neljänneksi suurin jäsenliitto. Jäsenistöstä naisten osuus on 84 %.