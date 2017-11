Kutsu tiedotusvälineille: Tervetuloa seuraamaan MTK:n valtuuskunnan kokousta 22.-23.11.2017

Glyfosaatin käytön jatkosta ei vieläkään päätöstä 10.11.2017 09:32 | Tiedote

Gyfosaatin käytön jatkoaika on nyt pitkään odottanut EU:n päätöksentekoa. Puolentoista vuoden tutkimusaika ei tuonut mitään uutta tietoa aineen vaarallisuudesta. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on todennut aineen turvalliseksi, mikä normaalissa tapauksessa olisi taannut 15 vuoden jatkon. Komissio esitti nyt viiden vuoden jatkoa myyntiluvalle, mutta ei saanut esitykselleen riittävää kannatusta. Glyfosaatin kielto riisuu maataloudelta keskeiset keinot ilmaston- ja vesiensuojeluun. MTK vaatii, että sadonkorjuun jälkeinen käyttö on siksi sallittava.