KUTSU Timo Laanisen KESKUSTAN KUISKAAJA -kirjan julkistamistilaisuuteen

Timo Laanisen teos on ainutkertainen kuvaus Suomen poliittisen lähihistorian tapahtumista ja politiikanteon maailmasta. Laaninen on työskennellyt neljän keskustalaisen pääministerin erityisavustajana, puoluesihteerinä ja monissa poliittisissa luottamustehtävissä. Matkaan 1970-luvun koululaispolitiikasta viime vuosiin mahtuu paljon: poliittisia voittoja ja tappioita, historiaan piirtyneitä dramaattisia hetkiä ja runsaasti jalkatyötä. Näkökulmaa on tarjonnut myös toimittajan ura Suomenmaassa.

Timo Laaninen on hallintotieteiden ja teologian maisteri. Politiikan tehtävien lisäksi hän on työskennellyt pitkään toimittajana ja viimeiset työvuotensa pappina.