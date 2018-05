Kutsu: Toimittajapäivä – Tampereen seudun uudistuvat vaateyritykset 12.6.2018

Onko Suomessa yhä järkevää valmistaa vaatteita? Miten vaatteen hinta muodostuu? Millaiset uudet innovaatiot vievät alaa eteenpäin?

Näihin kysymyksiin saat vastauksen mediapäivässä, jossa tutustutaan alan innovaatioihin ja Tampereen seudun uusiutuviin vaatealan yrityksiin!

Päivän aikana pääset tutustumaan niin älykkäisiin työvaatteisiin kuin myös uusiin, kiinnostaviin vaatebrändeihin. Vierailukohteissa pääset näkemään vaatteiden matkan lankakerästä kuluttajien vaatekaappiin, paneutumaan alan ajankohtaisiin vastuullisuuskysymyksiin – sekä tietenkin tutustumaan yritysten tuoreimpiin mallistoihin.

OHJELMA 12.6.2018:

8.14-9.56 Helsingistä tulijoiden juna Tampereelle

10.00 Kokoontuminen Tampereen rautatieasemalla

10.30-12.15 IMAGE WEAR (Yrittäjänkatu 24, Tampere)

Tekstiili- ja muotiala Suomessa, Anna-Kaisa Auvinen, toimitusjohtaja, Suomen Tekstiili & Muoti

Image Wear: Työvaatteiden etulinjassa, Kati Tukiainen, liiketoimintayksikön johtaja ja Emma Kaappa, kehityspäällikkö

Image Wear on Suomen suurin työvaatevalmistaja, joka kehittää työvaatteisiin uutta älyä. Tiesitkö, että työtakissa voi olla vaikkapa lämmityspaneeli ja led-valot?

Tekstiili- ja vaatealan tuotantoketjut, Satumaija Mäki, vastuullisuusasiantuntija, Suomen Tekstiili & Muoti

Kevyt lounas keskustelun yhteydessä

13-14 NOKIAN NEULOMO (Tanhuankatu 2, Nokia)

Suomalaisen naisen luottovaatettaja, Päivi Pajunen, tuotantopäällikkö

Nokian Neulomo on alan suurin valmistava yritys Suomessa. Nykyiset omistajat ostivat vuonna 2016 Nanson tehtaan liiketoiminnan, ja jatkavat näin tuotannon perinnettä Nokialla. Neulomon mekot, tunikat ja legginssit ovat valloittaneet niin somen kuin myös Prismat, minkä lisäksi yritys tarjoaa tuotantopalveluja muille alan yrityksille. Neulomo tuo markkinoille myös uudenlaisia ekologisia materiaaleja.

14.30-15.30 AGTUVI (Kursonkatu 4, Tampere)

Kotimaisen perheyrityksen menestyksen resepti, Krista Puskala, talous- ja kehityspäällikkö

Agtuvi on valmistanut luonnonmukaisia Kivat-lastenvaatteita Tampereella jo yli 30 vuoden ajan. Suomalainen perheyritys on kehittänyt toimintaansa ja luottanut kotimaisen valmistuksen voimaan. Pääsemme tutustumaan, miten Agtuvin tehtaalla syntyvät sormikkaat, pipot ja neulehaalarit. Yrityksen edustajat myös kertovat, miten suomalainen perheyritys löytää vientimarkkinoita maailmalta.

16.00-16.45 UHANA DESIGN (Verkatehtaankatu 8, Tampere)

Keskiössä laatu ja design, Uhanan edustajat

Uhana Design on vuonna 2012 perustettu yritys, jonka arvopohjainen toiminta sekä vahvat kuosit ja design ovat saavuttaneet suuren suosion ja löytäneet sitoutuneen asiakaskunnan. Miten pieni yritys pystyy vastaamaan nopeasti kasvavaan kysyntään ja millaisia tulevaisuuden kasvun ja kansainvälistymisen tavoitteita Uhanalla on? Vierailemme Uhanan uudistetussa liikkeessä Tampereen keskustassa.

17.00- Päivällinen tekstiili- ja muotialan yritysten edustajien kanssa, Ravintola Bertha, Rautatienkatu 14

20.13-22.09 Juna Helsinkiin

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 28.5.2018 mennessä: viestintäpäällikkö Mari Kamaja, mari.kamaja@stjm.fi, 040 525 4405

Paikkoja toimittajapäivään on rajatusti. Päivän ohjelma ruokailuineen on toimittajille maksuton, ja tarvittaessa korvaamme matkakulut kohtuulliselta etäisyydeltä julkisilla kulkuvälineillä. Helsingistä mukaan tuleville ostamme kootusti junaliput. Alle viikkoa ennen tehdyistä peruutuksista perimme 50 euroa kulujen kattamiseksi sekä mahdollisen matkalipun hinnan, jos se on jo hankittu.