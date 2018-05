Kutsu toimittajille: Oikeudenmukaisuutta edistetään kansainvälisessä JustEd2018-konferenssissa

Tervetuloa kansainväliseen oikeudenmukaisuutta koulutusalalla edistävään JustEd2018 –päätösseminaariin Helsingin yliopistoon. Aika: tiistaina 22.5. klo 11.45-18.00 (tarjoilu: kahvia/teetä ja voileipiä klo 11.45) ja keskiviikkona 23.5. klo 8.30-17.00 (tarjoilu: lounas klo 11.45) Paikka: Minervatori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Siltavuorenpenger 5 A, 00170 Helsinki

Pohjoismaista koulutus- ja opetusalaa pidetään perinteisesti yhdenvertaisena, demokraattisena ja hyvinvointiyhteiskuntaa edustavana. Mutta yhteiskunnan muuttuessa syntyy myös koulutuskentällä uusia haasteita luoda kaikille yhdenvertaisia ja oikeudenmukaisia mahdollisuuksia. Kansainväliseen JustEd2018-tutkimuskonferenssiin osallistuu yli 175 tutkijaa 20 eri maasta, ja pääpuhujina toimii kasvatustieteen asiantuntijoita Etelä-Afrikasta, Englannista, Ruotsista ja Suomesta.

Konferenssin pääteemana ovat nykyajan asettamat haasteet oikeudenmukaisuudelle ja yhdenvertaisuudelle koulutus- ja opetusalalla: markkinoituminen, syrjäytyminen ja epäoikeudenmukaisuus lisääntyvät ja näihin vaikuttavat suuresti kieli, sukupuoli, etnisyys, seksuaalisuus ja yhteiskuntaluokka. Konferenssissa keskustellaan tämänhetkisistä trendeistä ja kehityksestä koulutusalalla sekä tutkitaan erilaisia menetelmiä edistää oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta koulutuspoliittisten käytäntöjen kautta opettajakoulutuksessa ja koulumaailmassa. Konferenssissa tutkijat esittävät tuoreita tutkimustuloksiaan.

Pääteemat ja -puhujat (englanniksi):

Thinking Gender, Thinking Sexuality, Ann Phoenix, Professor of Psychosocial Studies, Thomas Coram Research Unit, UCL Institute of Education, University of London, Englanti

Keeping it straight! What South African queer youth say they need from sexuality education, Dennis Francis, Professor of Sociology, Stellenbosch University, Etelä-Afrikka

Education of refugee and asylum-seeking students – rights, obstacles, needs and beyond, Nihad Bunar,

Professor of Child and Youth Studies, Stockholm universitet, Ruotsi

Segmenting trends within comprehensive schools in Finland, Piia Seppänen, Professor of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education (CELE), Turun yliopisto, Suomi

Koko ohjelma (englanniksi)

Tervetuloa!

Kun tulette paikalle, ilmoittautukaa konferenssin ilmoittautumistiskillä (Minerva Plaza K2), jolloin saatte tarvittavat lounaslipukkeet yms.

Haastattelupyynnöt, kysymykset ja lisätiedot:

Charlotta Järf, viestinnän asiantuntija, charlotta.jarf@helsinki.fi , puh. 050 448 9086