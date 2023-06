Kutsu: Tulevan hallituksen on varmistettava, että vihreän siirtymän miljardi-investoinnit toteutuvat – Suomi uhkaa jäädä jalkoihin kilpajuoksussa ilman teollisuusmyönteistä politiikkaa, infotilaisuus ke 14.6. klo 9–10 (Teams)

Viime kuukausina on uutisoitu jättimäisistä vihreän siirtymän investointisuunnitelmista Suomeen, muun muassa akku- ja vetyteollisuuteen sekä merituulivoimaan. Erilaisia teollisia hankkeita on suunnitteilla peräti noin 90 miljardilla eurolla. Huomattavaa on, että hankkeista noin 70 miljardia on esiselvitys- tai suunnitteluvaiheessa. Jotta nämä investoinnit todella toteutuvat Suomessa, Kemianteollisuus odottaa tulevan hallituksen tekevän osansa ja toteuttavan nykyistä teollisuusmyönteisempää politiikkaa.

Kemianteollisuudessa ja monilla siihen liittyvillä toimialoilla tuotanto ja tilauskannat ovat laskussa, ja joka neljäs kemianteollisuuden kyselyyn vastannut yritys Suomessa ennakoi lomautuksia tuleville kuukausille. Kemianteollisuutta huolestuttaa myös osaajapula ja ammatillisen koulutuksen taso. Tervetuloa kuulemaan Kemianteollisuuden ajatuksia vihreän siirtymän teollisista investoinneista ja edellytyksistä niiden toteutumiselle sekä kuulemaan alan talousnäkymistä ja siitä, miten yrityksissä koetaan osaaja- ja osaamispulaa. Infoon pääset osallistumaan täältä. Paikalla ovat Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto ja ekonomisti Sampo Pehkonen. Paikka: Teams, ke 14.6.2023 kello 9–10.

