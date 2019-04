Kutsu tutustumaan Hämeenlinnan Aulangon Ruusulaakson vapaa-ajan asuntoalueen rakentamissuunnitelmiin

Hämeenlinnan Aulangon Ruusulaakson uuden vapaa-ajan asuntoalueen rakentaminen jatkuu toukokuussa. Hanketta esitellään maanantaina 15.4. klo 16 Hotelli Scandic Aulangolla Hämeenlinnassa.

Hämeenlinnan Aulangon alueelle rakentuvaan Ruusulaaksoon tulee 80 mukavuuksin varustettua mökkiä. Siirtolapuutarhaksi kaavaillun vapaa-ajan asuntoalueen rakennushanke etenee tänä keväänä, kun alueella viime syksynä alkaneet maanrakennustyöt jatkuvat.

Alueelle rakennettavat 80 mökkiä valmistuvat useammassa eri vaiheessa. Nyt on rakenteilla ensimmäinen vaihe, joka käsittää 16 vapaa-ajan asuntoa. Mökit ovat keskenään samanlaisia, pohjaltaan ja julkisivultaan. Kaavassa on määritelty jokaisen mökin julkisivuväri. Mökeissä on lattialämmitys, takka sekä oma wc ja suihku. Mökeissä on myös parvi ja kylmä ulkovarasto. Mökkikohtainen ”tontti” on noin 400 m2. Tontille saa sijoittaa myös terassin ja pienen puutarhavajan.

Alueelle tulee myös useita viljelyspalstoja yhteiselle alueelle, joita ensisijaisesti saavat Ruusulaakson osakkaat vuokrata, mutta jos niitä ei vuokrata asukkaiden kesken, niitä vuokrataan myös kaikille halukkaille viljelijöille.

Aulangonjärven rantaan rakennetaan osakkaiden käyttöön myöhemmin myös rantasauna laitureineen ja venepaikkoineen.

Hanketta esitellään tarkemmin Scandic Hotelli Aulangolla maanantaina 15.4.2019 klo 16–18.00. Lehdistö ja mökeistä kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuteen!