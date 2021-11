KUTSU: Upseeriliiton ja Ulkopoliittisen instituutin seminaari 30.11. 2021

Upseeriliitto edustaa suomalaisia upseereita kadetista kenraaliin. Liiton tehtävä on edistää jäsenistönsä työsuhteisiin liittyviä sopimuksia ja etuja. Upseeriliitto vaikuttaa myös yhteyskunnallisiin sekä maanpuolustukseen ja rajavalvontaan liittyviin kysymyksiin. Vuonna 1918 perustetussa Upseeriliitossa on jäseniä 6500 ja se on Akavan jäsenliitto.