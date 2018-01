Kutsu: Uusi Koulutusjohdon foorumi kokoaa johtamisen, yrittäjyyden ja koulutuksen ammattilaiset

Työolobarometri: Pienillä työpaikoilla työolot kunnossa! 25.1.2018 10:01 | Tiedote

Työolobarometri kertoo jälleen, että luottamus ja tiedon kulku on sitä parempi, mitä pienemmästä työpaikasta on kyse. Pienillä työpaikoilla työntekijöistä lähes puolet ei kuulu työntekijäliittoon. - Luottamusmieslukko on siis todellinen ongelma, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen yrittäjistä sanoo.