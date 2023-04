KUTSU: Uusi vientiteko - Kaupungit mukaan edistämään vihreää siirtymää (18.4.)

Aika: 18.4.2023 klo 8.45-16.30.

Paikka: Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Vuoteen 2028 kestävän ohjelman tavoitteena on kehittää Suomen hiilineutraalien kaupunkiratkaisujen tarjontaa ja lisätä alan vientiä. Ohjelman kautta voi hakea innovaatiorahoitusta, johon suunniteltu budjetti on 150 miljoonaa euroa.

Tilaisuus on englanniksi. Tarjoamme mielellämme tietoa ohjelmasta myös ennakkoon.

Poimintoja avaustilaisuuden ohjelmasta

Aamupäivä:

9.55 Online keynote speech: EU Mission 100 Climate-neutral and smart cities

Patrick Child, Cities Mission Manager and Deputy Director General for Environment, European Commission

10.15 Finnish cities climate-neutral by 2030

Tampere: pormestari, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen

Turku: pormestari Minna Arve



10.45 Possibilities for global co-operation

Madrid: Mr. Jose Luis Moreno Casas, Director of the Office for Madrid Nuevo Norte, Madrid Regional Government

Los Angeles: Ms. Christine Peterson, Director of International Trade and Investment, Mayor's Office Los Angeles

11.30 Lounastarjoilu. Tervetuloa!

12.30 Keynote: KONE and the Flow of Urban Life concept

Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja

Iltapäivä:



13.20 Climate neutral Helsinki - how the actions change the playing field of built environment

Apulaispormestari Anni Sinnemäki

Iltapäivällä kuullaan myös ohjelman johtaja Outi Suomen näkemyksiä ja muita Business Finlandin asiantuntijoita. Tilaisuuden tarkempi ohjelma

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: markkinointiviestintäpäällikkö Sanna Nuutila, sanna.nuutila@businessfinland.fi, puh. 050 5577 717