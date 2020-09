KUTSU Uutuuskirja kuvaa kaikkien aikojen kokeneimman MM-kuskin Jari-Matti Latvalan elämää rallimaailmassa ja sen ulkopuolella

Riikka Smolander-Slotten uutuuskirja Jari-Matti Latvala - Elämän erikoiskoe julkaistaan 01.10.2020. Toimittajat ovat tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen pe 2.10. klo 16. Kirjasta järjestetään myös live-striimi julkistamispäivänä 1.10.2020.

Jari-Matti Latvala (s. 1985) on kaikkien aikojen kokenein kuski rallin MM-sarjassa. Rallimaailman ehdoilla elänyt Latvala on yltänyt viisi kertaa palkintokorokkeelle MM-sarjan kokonaiskilpailussa.

Avoimen sorateiden sankarin uralle on mahtunut niin voitonhetkiä kuin myös karvaita tappioita ja katkeria pettymyksiä. Suurin unelma, rallin maailmanmestaruus, on saavuttamatta. Ralli on antanut, mutta myös ottanut. Ihmissuhteet ja tavallinen arki ovat jääneet urheilu-uran jalkoihin. Hehkuttavat otsikot ovat vaihtuneet skandaalilööppeihin. Elämän erikoiskoe kertoo paitsi Latvalan urasta ja elämästä rallimaailmassa myös siitä, millainen ihminen löytyy rallihaalarin sisältä.

Riikka Smolander-Slotte on liikuntatieteiden maisteri, liikunnanohjaaja ja kokenut urheilutoimittaja, joka on työskennellyt koko uransa, lähes 20 vuotta Yle Urheilussa. Kirjoittamista opiskelevaa Smolander-Slottea kiehtovat urheilun tarinat, suuret tunteet ja ihmiset urheilusaavutusten takana.

J-M Latvala - Elämän erikoiskoe on hänen esikoisteoksensa.

Julkistamistilaisuus 2.10.2020

Striimi 1.10.2020

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan Jari-Matti Latvalan ja Riikka Smolander-Slotten live-keskustelua kirjasta 1.10.

