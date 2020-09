Kutsu viestimille: Miten viherseinä estää ajoneuvojen renkaista irtoavan mikromuovin päätymästä mereen?

Innogreen on yhteistyössä Itämerihaasteen nopeiden kokeilujen kanssa pystyttänyt Konalaan viherseinän, jolla testataan, miten ajoneuvojen renkaista irtoavaa mikromuovia voidaan suodattaa hulevedestä ennen sen päätymistä Itämereen. Tule seuramaan viherseinäkokeilua käytännössä!

Mätäjoen viereiseen alikulkuun on rakennettu viherseinä, joka koostuu ulkokasveista ja modulaarisesta rakenteesta, johon Kehä I:ltä valuvat hulevedet kulkeutuvat. Viherseinän rakenne suodattaa ja säilöö vettä, jolloin mikromuovien kulkeutuminen vesistöihin vähenee.



Helsingin Itämeren suojelutyötä koordinoiva Itämerihaaste on käynnistänyt nopeita kokeiluja, joilla etsitään keinoja Itämeren roskaantumisen hillitsemiseksi.

Meressä mikromuoveja kertyy eliöihin, kuten simpukoihin ja kaloihin. Kaupungistuminen lisää liikenteen aiheuttamia päästöjä, ja sen vuoksi tarvitaan uusia keinoja torjua muoviroskan kulkeutumista ympäristöön.

Aika: 29.9.20 klo 13.00-14.00

Paikka: Kehä I:n alikulku Konalassa (kartta liitteenä). Kohde sijaitsee Kehä I Muurimestaritien Itäsuuntaisen sillan alla, jossa on kevyen liikenteen väylä.



Ohjelma:



klo 13.00-13.10 Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki avaa tilaisuuden ja kertoo Helsingin itämerityöstä sekä Itämerihaasteen nopeista kokeiluista

klo 13.10-13.20 Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöjohtaja Esa Nikunen kertoo nopeiden kokeilujen tavoitteesta ja Helsingin haasteista mikromuoviin ja vesiensuojeluun liittyen

klo 13.20-13.40 Mats Wikström Innogreeniltä kertoo viherseinästä ja sen mahdollisuuksista suodattaa mikromuovia hulevesistä

klo 13.40-14.00 Mahdolliset kysymykset ja haastattelut

Kuvat: Innogreen

Lisätietoja:



Green House Effect Oy

Mats Wikström

puh 050 324 4714

mats.wikstrom@innogreen.fi

Itämerihaaste, Helsingin kaupunki

Itämerihaasteen koordinaattori

Lotta Ruokanen

puh. 040 334 7078

lotta.ruokanen@hel.fi

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunkien yhdessä koordinoimaa Itämeren suojelutoimintaa, joka pitää sisällään kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman sekä Itämerihaaste-kumppanuusverkoston. Itämerihaasteen kumppanuusverkostossa on yli 300 organisaatiota ja se on avoin kaikille Itämeren suojelusta kiinnostuneille organisaatioille.

***

Tiedotteen lähetti

Casper Almqvist

040 1879829, casper.almqvist@hel.fi

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia