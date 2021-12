Kutsu vuosisadan tärkeimpään joulukonserttiin

Luminen talvi mahdollistaa talviurheilun ja lumileikit, lumen tuoma valo ja ympäristö ovat tärkeässä roolissa myös kansanterveydelle ja kulttuurille. Erityisen tärkeä talvi on luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Lumettomuus lisääntyy, kun lämpötilat jatkavat nousuaan. Suomen itsenäisyyden aikana jouluaaton keskilämpötila on noussut jo 3 astetta.

Muistuttaaksemme kaikkia päättäjiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siitä, että lumisten talvien menetys tulee huomioida kaikissa poliittisissa päätöksissä, järjestämme maksuttoman joulukonsertin, joka esittää meille rakkaat joululaulut, kuten ne uhkakuvissa soisivat, ellemme toimi heti ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

“Lumisen talven kannatus on suurempi kuin minkään puolueen, ja siksi me POWissa haluammekin muistuttaa kansanedustajia siitä, miten tärkeitä talvet meille suomalaisille ovat. Jokaisen edustajan pitäisi jokaisessa päätöksessään ottaa huomioon se, että talvia ei ole varaa menettää – ei lasten, luonnon, urheilun, kulttuurin tai hyvinvoinnin vuoksi”, kertoo Protect Our Winters Finlandin toiminnanjohtaja Noora Vihervaara.

Uudet versiot joululauluista haastavat kuulijan ongelman äärelle vuoden tärkeimpään aikaan

Kampanjan aloittaa Eduskuntatalon portailla 16.12. kello 13.00 järjestettävä kuoroesitys. Joululaulut esittää Hyvinkään 4.-luokkalaisista koostuvan musiikkiluokan kuoro.

“Näin joulun alla toivoisimme muistutuksen talvien tärkeydestä tuovan meidät yhteen tämän aikamme suurimman ongelman äärelle. Ja kannustaisin meistä jokaista, poliitikkoa, kansalaista, yritystä ja yhteisöä miettimään voisimmeko omilla toimillamme vaikuttaa siihen, että meille suomalaisille rakkaat talvet voitaisiin vielä pelastaa. Hyviä asioita tapahtuu jo nyt, ja ratkaisut ilmastokriisiin ovat jo olemassa. Nyt tarvitaan yhteinen tahto luoda tulevaisuus, joka on parempi meille kaikille”, painottaa hankkeen Protect Our Winters Finland Ry:n puheenjohtaja ja ex-ammattilumilautailija Miikka Hast.

Kampanjan kasvoiksi ja jalkautukseen on lähtenyt mukaan laaja joukko tunnettuja talvien ystäviä ja talviurheilijoita. Kampanjan kasvoina tullaan näkemään mm. Enni Rukajärvi, Martti Jylhä, Sini Pyy sekä Eero Ettala.

“Oman lapsen syntymän jälkeen on herännyt aivan uudenlainen huoli siitä, onko meidän lapsillamme tulevaisuudessa samanlaiset mahdollisuudet talvista nauttimiseen kuin mitä me olemme saaneet kokea? Siksi koen tärkeänä olla mukana ja auttamassa talvien ystävien yhteisöä tämän tärkeän viestin jalkauttamisessa”, kertoo lumilautailun X-Games voittaja ja TV-juontaja Eero Ettala.

Protect Our Winter Finlandin Joululaulukampanja on toteutettu pro-bono yhteistyössä NORD DDB Helsingin ja laajan yhteistyöverkoston kanssa. Kampanja jalkautuu yhteistyökumppaneiden avustuksella myös sosiaaliseen mediaan, hiihtokeskuksiin sekä ulkomainospinnoille. Joululauluista tehdyt versiot on kuunneltavissa Protect Our Winters Finlandin ja mukana olevien yhteistyötahojen kanavissa sekä suoratoistopalveluissa. Kampanjasivulla pääset tutustumaan laulujen lisäksi talvien joululahjatoiveiden listaan. Toivelistalle on nostettu lahjoittamismahdollisuus ilmastotyöhön, vähähiiliseen ja kestävään elämään ohjaavaan POW Polkuun tutustuminen sekä aktivoituminen omassa ilmastotyössä.

Kutsumme kaikki paikalle kykenevät osallistumaan tapahtumaan ja kuulemaan uudet versiot rakkaimmista joululauluista. Saapumalla paikalle annat tukesi ilmastotyölle ja autat meitä muistuttamaan, että lumi ja talvet eivät saa olla uhattuina.

Tapahtuma info:

Aika: 16.12.2021 klo 13.00

Paikka: Eduskuntatalon portaat

Protect Our Winters Finland Ry yhteyshenkilö:

Noora Vihervaara, Protect Our Winters toiminnanjohtaja

0405255323 / noora@protectourwinters.fi