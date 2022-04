Kutsu webinaariin: Vaikeuttaako mielenterveyden häiriö tai terapiassa käynti vakuutuksen saantia?

Finanssialan puheenjohtaja Juha Koponen rahoitusalan sopimuksesta: Yhdessä sopiminen on paras tie eteenpäin 25.3.2022 15:26:53 EET | Tiedote

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopimusosapuolet hyväksyivät hallinnoissaan rahoitusalan uuden työehtosopimuksen 25. maaliskuuta 2022. Sopimuksen piirissä on noin 20 000 henkilöä. Uudistettu työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 asti. Sopimuskauden toinen vuosi on niin sanottu optiovuosi. Koko finanssitoimialalla on nyt voimassa olevat työehtosopimukset: vakuutusalan sopimus hyväksyttiin 11. helmikuuta.