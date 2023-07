KUTSU: Tervetuloa maistelemaan Linnanmäen ihania herkkuja keskiviikkona 12.7. – ilmoittaudu mukaan!

Reilusti riemua – Linnanmäelle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti 24.1.2023 14:14:58 EET | Tiedote

Linnanmäen huvipuistolle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Sertifikaatin on myöntänyt Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy, ja se on myönnetty Linnanmäelle ympäristöasioiden hienosta hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti.