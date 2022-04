KUTSUmuistutus julkistamistilaisuuteen!

Aika: to 21.4. klo 16.30—17.30

Paikka: Arkadia International Bookshop, Nervanderinkatu 11, Helsinki

VP: 19.4. mennessä ilmo@kirjapaja.fi (tai Marja-Liisa Saraste, p. 040 553 4757)

Omakohtaisesti lapsuudesta, vanhemmuudesta ja naisen elämästä.

”Jos olen jotain tässä elämässä oppinut niin sen, että ihminen on täällä toisia, ei itseään varten.”

Nina Honkanen: Sinisiä unia — ja mitä muuta olen äitinä saanut nähdä. Kirjapaja 2022. 261 s. Kansi Laura Noponen. Kl 99.1/14.8. ISBN 9789523545656

Nina Honkanen on kirjailija ja käsikirjoittaja. Hän on kirjoittanut useita romaaneja ja tietokirjoja. Hän on käsikirjoittanut myös tv-draamaa ja dokumentteja ja tehnyt tv- ja radio-ohjelmia. Honkanen on kotoisin Satakunnasta ja asuu Helsingissä.