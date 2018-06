kutsu/tiedote – Kaisa Juntusen Mielenkiitoa-näyttely Malmitalon galleriassa 21.6.–25.8.2018

Näyttelyssä on grafiikkaa ihmiselämästä ja arkiset tunteet sekoittuvat unenomaisiin mielikuvitusmaailmoihin.

Kaisa Juntusen Mielenkiitoa-näyttelyn teokset ovat värivoimaisia puupiirrossarjoja sekä piirustuksia, jotka on tehty puupiirroksissa käytettäville koivuvanerilaatoille.

Kuvataiteilija Kaisa Juntunen (s. 1979, Rantasalmi) työskentelee Vantaalla taidegrafiikan, piirustuksen ja maalauksen parissa.

MIELENKIITOA

Valveilla mieli kiitää.

Mitä se puhuu?

Milloin on hyvä.

Milloin on huono.

Mitä on ollut.

Mikä on tuleva.

Mistä onni rakentuu?

Unissa mieli kiitää.

Mitä se näkee?

Liikkeen virtaa

näkymätöntä,

tietoisuuden tanssia

väsymätöntä.

Ovatko unemme totta?

Elin tulevassa kesässä,

siinä vaiheessa suvea,

jolloin heinäkuun luonto nauttii

auringonsäteistä

ja elokuun illat

hämärtyivät.

Pehmeää kontrastia.

- Kaisa Juntunen

gsm 040 5617521

annakaisajuntunen@gmail.com

http://kaisajuntunen.blogspot.fi/

www.facebook.com/kuvataiteilijakaisajuntunen

------------------------

HYVÄ TOIMITTAJA

Olet tervetullut tapaamaan taiteilija Kaisa Juntusta Mielenkiitoa-näyttelynsä avajaisiin keskiviikkona 20.6. klo 17–19 Malmitalon galleriaan. Tarjolla pientä purtavaa.

------------------------

21.6.–25.8.2018 Kaisa Juntunen: Mielenkiitoa – grafiikkaa ihmiselämästä

Kesäaika maanantaihin 6.8. asti: ma–to 9–20, pe 9–18, la ja su suljettu. Paitsi 21.6. juhannuksen aatonaatto suljetaan jo klo 18, juhannusaattona 22.6. suljettu.

6.8. alkaen avoinna ma–pe 9–20 ja la 9–18

Vapaa pääsy

Yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseura ja Malmitalo

Malmitalon galleria, Ala-Malmin tori 1, Helsinki

www.malmitalo.fi

www.helsingintaiteilijaseura.fi