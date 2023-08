Kuuden palkitun kirjailijan yhteisromaani Whiteout hurmaa tarinalla taianomaisesta lumiyöstä

Juuri ennen joulua Atlantan kaupunki joutuu lumimyrskyn kouriin. Stevie ei kuitenkaan aio luovuttaa, vaikka koko kaupunki pysähtyy: hänen on järjestettävä (ex-)tyttöystävälleen Solalle kaikkien aikojen vaikuttavin anteeksipyyntö. Hänen ystävänsä auttavat suuren spektaakkelin järjestämisessä – ja selvittävät samalla omia tunteitaan.

Whiteout on tarina taianomaisesta lumiyöstä, joka muotoutuu kahdentoista nuoren kertojan omista, romanttisista hetkistä. Kukaan heistä ei osannut varautua tällaiseen myräkkään. Toisaalta kaiken muuttavia hetkiä ei voi koskaan täysin ennustaa.

Sulattaako rakkaus kinokset?

Suomalaislukijoille kenties tunnetuin Whiteout-romaanin kirjailijoista on Viha jonka kylvät- ja Betoniruusu-menestysromaanit kirjoittanut Angie Thomas. Nic Stone tunnetaan erityisesti Kolme on parillinen luku -teoksestaan, Nicola Yoon Aurinko on tähti- ja Kaikki kaikessa -kirjoistaan. Tiffany D. Jacksonin hyytävä mysteeri Rajaton ilmestyi suomeksi viime syksynä, ja Minne katosit, Monday? ilmestyy loppuvuodesta.

Dhonielle Claytonin ja Ashley Woodfolkin itsenäisiä teoksia ei ole toistaiseksi käännetty suomeksi, mutta heidän tarkkanäköiset YA-romaaninsa ovat saavuttaneet maailmalla suurta suosiota.

Whiteout ilmestyy 31.8.2023, ja se on saatavana kovakantisen lisäksi sähkökirjana sekä äänikirjana, jonka lukee Irene Omwami. Kirjan on kääntänyt Outi Järvinen.

