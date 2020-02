Kuudes Jidhoff: samppanjakuplia puhkovaa sarjaa myyty Ruotsissa jo kolme miljoonaa

Ruotsin dekkarikuningattaren Denise Rudbergin suositun Marianne Jidhoff -sarjan odotettu kuudes osa Kuuden metrin syvyydessä on nyt kaupoissa! Tukholmalaisen syyttäjänsihteeri Jidhoffin fanit pääsevät jälleen kurkistamaan kullattuihin kulisseihin, joiden takana vallanpitäjät vehkeilevät ja eliitti punoo juoniaan. Denise Rudberg on ruotsalaisten rakastama kirjailija ja tv-esiintyjä, joka viettää syksyllä 20-vuotista taiteilijajuhlaa. Syksyllä 2020 Into Kustannus julkaisee ensimmäisen osan Rudbergin suositusta uudesta historiallisesta sarjasta Kontrahenterna.

Kuuden metrin syvyydessä on Marianne Jidhoff -dekkarisarjan odotettu kuudes osa. Tukholman talous- ja kulttuurieliitin piirissä tapahtuu kaksi murhaa ja yksi pariskunta katoaa. Liittyvätkö tapaukset toisiinsa ja ovatko ne kytköksissä äärioikeistolaisen tietodemokraatit puolueen rahoitukseen?



Sarjan päähenkilö on keski-ikäinen syyttäjänsihteeri, joka ratkoo rikoksia nokkelasti, nauttii suklaasta ja tupakoi salaa liesituulettimen alla. Kuudennessa osassa Jidhoff ylennetään tutkintaryhmän johtajaksi.



Denise Rudberg on ruotsalaisten rakastama kirjailija ja tv-esiintyjä. Yhdeksän osaista Jidhoff-sarjaa on myyty Ruotsissa yli kolme miljoona kappaletta. Dekkarisarjan ympärille on syntynyt käsite elegant crime, jossa yhdistyvät raadollisuus, samppanjakuplat ja elegantti jännitys. Sarjan osat toimivat myös itsenäisinä teoksina.



Syksyllä 2020 Into Kustannus julkaisee ensimmäisen osan Rudbergin uudesta historiallisesta sarjasta Kontrahenterna. Sen ensimmäinen osa, Salainen koodi, oli Ruotsissa viime keväänä ilmestyessään heti kakkosena bestsellerlistalla ja myi yli 50 000 kappaletta. Suuren suosion saavuttanut ensimmäinen osa oli myös vuoden kuunnelluimpia äänikirjoja.



Kontrahenterna sarjan tapahtumat sijoittuvat Viroon, Ruotsiin ja Suomeen toisen maailmansodan aikana. Into Kustannus julkaisee 2021 ja siitä eteenpäin aina keväisin Marianne Jidhoff dekkarin ja syksyisin Kontrahenterna-sarjan seuraavan osan.

Arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@intokustannus.fi

Mediayhteydet: Riikka Kämppi, riikka.kamppi@intokustannus.fi, 040 5729733