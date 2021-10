Kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhla järjestetään jälleen videotervehdyksenä – juhlan teemana kouluyhteisön vahvistaminen

Espoon kaupungin kuudesluokkalaiset ovat perinteisesti viettäneet itsenäisyyspäiväjuhlaa Opinmäen kampuksella yhteisessä juhlassa, johon on osallistunut lähes 4 000 oppilasta. Vallitsevan koronatilanteen takia juhlaa vietetään joulukuussa virtuaalisesti viime vuoden tapaan.

Juhla järjestetään kaupungin yhteisenä videotervehdyksenä, jonka tekoon espoolaiset oppilaat ovat saaneet osallistua. Oppilaiden lähettämiä töitä, videoita ja musiikkiesityksiä nähdään osana tervehdystä. Juhlallisuuksiin sisältyy myös perinteiset tanssit sekä kaupunginjohtajan tervehdys kuudesluokkalaisille.

– Viime vuonna koulut osallistuivat innokkaasti yhteisen juhlan luomiseen, ja oppilaiden upeat työt tekivät tapahtumasta juhlan. Ne toivat juhlaan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteisuutta, jota toivottavasti saamme kokea tänäkin vuonna, kertoo juhlan suunnittelussa mukana oleva opettaja Tiina Raula.

Oppilastöiden yhteisenä teemana on tänä vuonna kouluyhteisöön ja ryhmään kuulumisen tunteen vahvistaminen.

– Yhteisöllisyyttä edistävä toiminta koulun arjessa vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia ja edesauttaa oppimista. Kyse on elämän eväistä. Hyvinvoivasta koululaisesta kasvaa jonain päivänä hyvinvoiva nuori aikuinen, tiivistää suomenkielisen perusopetuksen aluepäällikkö Kaisa Alaviiri.

Yhteistyö puolustusvoimien kanssa jatkuu tänäkin vuonna

Juhla on tänä vuonna Espoon kaupungin ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan yhteistyön tulos. Varusmiehet tekevät virtuaalitervehdyksen kurssityönään osana varusmiesten aliupseerikurssia.

– Viime vuonna teimme ensi kertaa virtuaalitervehdyksen Espoon kaupungin kanssa. Saimme siitä hyvää palautetta ja on hienoa päästä toteuttamaan vastaava projekti uudelleen. Aiempina vuosina Varusmiessoittokunta on esiintynyt itsenäisyysjuhlassa livenä. On sekä ilo että kunnia päästä juhlistamaan itsenäisyyspäivää Espoon kuudesluokkalaisten kanssa poikkeusoloista huolimatta, kertoo Varusmiessoittokunnan tiedottaja Tuomas Puranen.

Videotervehdys katsotaan kaupungin kouluissa sekä espoolaisissa yksityiskouluissa itsenäisyyspäivän alla. Oppilaat ja huoltajat saavat tarkemman tiedon omalta koulultaan.