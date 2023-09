”Kuulun tähän maisemaan” – Mari Leppäsen uusi kirja esitellään Naantalin kirkon kirjaillassa

Juhani Mattila: Onnellisuutta etsitään kaipausten suunnasta 22.8.2023 07:59:00 EEST | Tiedote

Ihminen on etsinyt onnea aina ja vuosituhansien ajan filosofit ovat määritelleet onnen olemusta. Silti se tuntuu olevan tavallisen ihmisen elämässä usein ulottumattomissa. ”Kirjani pääidea on antaa ihmisille välineitä itsetuntemuksen lisääntymiseen, että hän ymmärtäisi ja tavoittaisi onnen kaipauksensa”, kiteyttää Onnea etsimässä -kirjassaan psykiatri ja tietokirjailija Juhani Mattila. ”Tämä on tärkeää sen takia, että jos ihminen ei voi eri syistä kokea lainkaan onnellisuutta, hän saattaa uupua, jopa masentua.”