Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: maanteiden 899 (Pohjavaarantie) ja 8991 (Kuikkalammentie) liittymän parantaminen rakentamalla kiertoliittymä, Sotkamo

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Sotkamon kunta aloittavat tiesuunnitelman laatimisen maantien 899 (Pohjavaarantie) ja maantien 8991 (Kuikkalammentie) liittymän parantamiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Sotkamon kunnan kanssa.



Suunnittelukohteena on maantien 899 (Pohjavaarantie) ja Mt 8991 (Kuikkalammentie) liittymän parantaminen rakentamalla siihen kiertoliittymä. Lisäksi parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ajoneuvoliikenteen sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta liittymän alueella.



Kuulutus on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla 23.10.2020.



Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §). Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).



Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).



Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).



Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).



ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste.