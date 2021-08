Kuuntele kehoasi ja opi vaikuttamaan mielentilaasi uutuusteoksen ohjein

Jaa

Tunteet kehossa – Ymmärrä mitä kehosi kertoo (Kirjapaja) avaa kehon ja tunteiden moni-ilmeistä vuorovaikutusta. Se on kirja jokaiselle, joka haluaa voida paremmin ja vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Juha Siira ja Mikael Saarinen kirjoittavat siitä, miten keho kertoo olotilastamme asioita, joita emme muutoin ehkä huomaisi ja miten tunteet ilmenevät kehossamme, halusimmepa tai emme. Toisaalta kehon kautta voimme myös vaikuttaa omaan mieleemme ja toisiin ihmisiin – yksinomaan asentomme on viesti tunnetilastamme sekä itsellemme että muille.

Kirjan tavoite on tuoda keho ja sen kokemukset takaisin valokeilaan. Tekijöiden mukaan keho ja mielenliikkeet, kuten tunteet, jäävät helposti sivuosaan elämässämme, koska järki hallitsee kokemusmaailmaamme.

”Vietämme myös yhä enemmän aikaa liikkumatta katsoen kuvia ja videoita tai lukien lyhyitä tekstinpätkiä eri näyttöpäätteiltä. On luonnollista, että tämä liikkumattomuus ja kehollinen reagoimattomuus vaikuttavat meihin voimakkaasti, etenkin sellaisiin tunnekokemuksiimme, joiden pohja on kehollinen”, he kirjoittavat.

Lukijaa evästetään näin: ”Kirja auttaa sinua aiempaa tarkemmin aistimaan kehosi tuntemuksista ja asennoista, miten sinulla menee, sekä tunnistamaan myös läheistesi tunnetiloja. Lisäksi opit vaikuttamaan kehollisesti kokemusmaailmaasi ja parantamaan näin elämänlaatuasi.”

Teoksessa on paljon hyödyllisiä harjoituksia, jotka johdattavat kuuntelemaan kehoa ja opastavat vaikuttamaan kehollisesti omaan oloon.

Juha Siira ja Mikael Saarinen,Tunteet kehossa – Ymmärrä mitä kehosi kertoo. Kirjapaja, 2021. 130 s. Kansi Emmi Kyytsönen. Kl 14.6 ja 59.3. ISBN 978-952-354-342-3.

Juha Siira on kipupsykologi, psykoterapeutti ja kouluttaja. Mikael Saarinen on filosofian tohtori ja psykoterapeutti, joka on väitellyt tunneosaamisesta. Siira ja Saarinen ovat aiemmin julkaisseet yhdessä teokset Tunnetreenillä tasapainoon (2008) ja Tunnekartalle (2011).

