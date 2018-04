Kuuntele: Kokemukset toipumisesta auttavat myös muita - KokeNet tarjoaa sähköistä vertaistukea

KokeNet on netissä toimiva palvelu, jossa voi saada tukea päihde-, mielenterveys- tai peliongelmiinsa. Vastaus luvataan kolmen päivän kuluessa ja keskustelua voi jatkaa 3-5 viestin ajan. Nimeä ei tarvitse kertoa.

Esimerkiksi näin muotoilee eräs kysyjä*: ”Olen täysin lopussa, en tiedä enää mitä tehdä. Samaan aikaan minun pitäisi käydä työssä. En tiedä, mistä voisin löytää itselleni apua. Psykiatrian poliklinikalta sitä en saa, kun läheiseni ei hoitoon suostu. Mitä voisin tehdä? Tuntuu kuin olisin kohta itsekin hajoamassa.” Kuuntele KokeNetin vastaus kysymykseen täällä (linkki).

Oman kysymyksen voi jättää kirjoittamalla, laajasti tai lyhyemmin. Puolet KokeNetiin saapuneista kysymyksistä koskee kysyjän omaan elämäntilannetta. Sama osuus on ongelmista kärsivän läheisen, kuten perheenjäsenen tai ystävän kysymyksillä.

KokeNetiin voi olla yhteydessä myös Skypella, jolloin keskustelua varten varataan oma aika. Palvelut netissä ovat maksuttomia.

Vastaajina toimivat omasta tai läheisen ongelmasta toipuneet kokemusasiantuntijat. Toiminnan tärkein tavoite on, että kysyjä tulee kohdatuksi, kuunnelluksi ja ymmärretyksi. Tarjolla on vertaistukea samankaltaisista tilanteista selviytyneiltä ihmisiltä sekä ohjausta sellaisiin palveluihin, jotka voisivat olla kysyjälle avuksi. Lisäksi palvelun blogissa, KokeBlogissa ilmestyy uusia kokemustarinoita viikoittain.



Vertaisneuvonnan tarjoajana KokeNet on ainutlaatuinen, sillä palvelu on käytettävissä paikasta riippumatta. Vastaajista löytyy eri ikäisiä ihmisiä erilaisilla taustoilla. Kysyjälle löytyy näin helposti vastaaja, jolle kysyjää mietityttävät asiat eivät ole vieraita.

Kaikki palvelut ovat luottamuksellisia. Kokemusasiantuntijat ovat allekirjoittaneet salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden.



Ammattilainen saa palvelusta tukea omaan työhön. Kokemusasiantuntijan voi pyytää niin mukaan asiakkaan tapaamiseen, luennoimaan omalle työyhteisölle kuin osallistumaan kehittämistyöhönkin. Tällöin hinta on Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry:n suositusten mukainen.

*Yllä oleva KokeNetin kysymys ja sen vastaus on anonymisoitu.