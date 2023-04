Kuuromykkä ihmispeto vai väärinymmärretty nuori nainen?

Salla Fagerström: Kymmenen kirveeniskua

Ilmestyy 17.5.2023

Joulukuun yönä 1914 vanha Fiia Åberg katoaa mökistään Matalan luodolla ja samalla häviää omaisuutta. Vehmaan nimismies lähtee tutkimaan asiaa. Samalla matkalla hän ottaa kiinni läheiseen taloon murtautuneen kuuron Ida Saarisen. Tapaukselle on löytynyt todistajia, joiden kertomukset yhdistävät Idan Fiia Åbergin katoamistapaukseen. Myöhemmin Åberg löytyy raa’asti surmattuna ja upotettuna poukamasta, jossa ruumis oli noussut pintaan.

Toimittaja Salla Fagerström törmäsi yli sata vuotta vanhaan rikosuutiseen, jonka mukaan kuuro piikatyttö Ida Saarinen souti joulukuun pimeydessä syrjäiselle luodolle ja tappoi vanhan mökinmuorin kirveellä. Vaiheikkaan oikeudenkäynnin jälkeen hänet tuomittiin julmasta ryöstömurhasta elinkautiseen.

Ida Saarinen tunnusti kuulusteluissa murhan. Mutta ovatko asiat todella sitä, miltä näyttävät? Sykeröisessä oikeudenkäynnissä selviää viitteitä siitäkin, että saarella oli murhayönä joku muukin. Mutta kuka?

Myöhemmin vankilassa Saarinen perui tunnustuksensa. Miksi hän olisi ottanut toisen tekemän rikoksen tunnolleen, vaikka panoksena oli hänen oma vapautensa?

Ida Saarinen vapautui vankilasta vuonna 1926. Hänen oma perheensä järjesti hänet Uudenkaupungin piirimielisairaalaan, vaikka hän ei ollut mielenvikainen. Siellä hän vietti loppuelämänsä, kunnes kuoli vuonna 1958.

Toimittaja Salla Fagerström sukeltaa syvälle pienen kyläyhteisön julkisiin salaisuuksiin. Samalla hän kuvaa kuurojen elämää ja karua kohtelua, jota he ovat joutuneet kokemaan kautta historian. Heidän kanssaan ei osattu kommunikoida ja oikeudenkäynneissä tulkeiksi saatettiin värvätä heikosti viittomakieltä osaavia. Kuuroja myös suljettiin väärin perustein mielisairaaloihin, koska heitä ei ymmärretty. Kuurojen historia on täynnä surullisia esimerkkejä siitä, kuinka kuuroja on pyritty alistamaan ja muuttamaan kuulevien kaltaisiksi. Rotuhygieenisin perustein tehdyt steriloinnit ja viittomakielen kieltäminen kuuroilta ovat näistä hirvittävimpiä.

Salla Fagerström (s. 1980) on toimittaja, käsikirjoittaja ja tietokirjailija. Tv-käsikirjoitusten lisäksi hän on kirjoittanut mm. elämäkerran ihmisoikeusvaikuttaja Liisa Kauppisesta sekä kaksi teosta kuurojen historiasta. Fagerström toimii Suomen Kuurojen historiaseura ry:n puheenjohtajana ja hän on valtioneuvoston asettamassa kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessia valmistelevassa työryhmässä. Työryhmän tavoite on valmistella ja käynnistää valtiollinen sovintoprosessi kuuroihin kohdistuneista syrjinnästä ja oikeudenloukkauksista Suomen historiassa.

Salla Fagerström kuuroutui lapsena ja oppi lukemaan viisivuotiaana Aku Ankan avulla.