Kuusamon keskustan liikennejärjestelyt etenevät, Vienantien ja Rantatien välinen alue avattu liikenteelle

Sinilevät runsastuneet koillisella Perämerellä - pintalämpötilat poikkeuksellisen korkeita 7.7.2021 14:19:09 EEST | Tiedote

Perämerellä vesi on poikkeuksellisen lämmintä, mikä on edistänyt sinilevien kasvua. Viikonlopun ja alkuviikon aikana Järwi-meriwiki verkkopalvelun ja sinileväseurannan kautta on tullut useita ilmoituksia sinilevien runsastumisesta Kuivaniemen, Iin ja Oulun rannikkoalueella sekä Oulun ulkomerialueella.