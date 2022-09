Kuusamon suurpetokeskuksen vastine toimitettu aluehallintovirastoon määräajassa

Väestönsuojelukoulutukselle on selkeä tarve myös tulevaisuudessa ‒ LSS19-valmiusharjoituksen raportti julkaistu 1.9.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Väestönsuojelu on puhuttanut erityisesti kuluvana vuonna suomalaisia, vaikka asia on ajankohtainen kaikkina vuosina. Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kaikissa maakunnissa laitettiin väestönsuojelusuunnitelmat kuntoon jo vuonna 2019 alueellisen valmiusharjoituksen tavoitteiden mukaisesti. Harjoituksen pohjalta tehty raportti on nyt julkaistu.