Kuusistonsalmen sillan tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle virtuaalisesti Teamsilla 20.1.2022

Parainen-Turku seutulinjalle tulossa sähköbusseja 17.1.2022 13:40:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut linja-autoliikenteen linjoista Parainen-Turku 801–802 ja Houtskari-Korppoo-Nauvo-Parainen-Turku 901–904. Parainen-Turku 801–802 linjoille on tulossa sähköbusseja vuoden 2023 loppuun mennessä. Kyse on ensimmäisestä ELY-keskusten seudullisesta joukkoliikennehankinnasta, jossa on edellytetty sähkökalustoa. Sähkökaluston avulla pyritään vähentämään liikenteen päästöjä. Kilpailutuksen myötä busseihin on tulossa myös informaationäyttöjä ja mahdollisuus ostaa kertalippu pankkikortilla. Tarjouskilpailun mukainen uusi sopimuskausi käynnistyy 1.6.2022.