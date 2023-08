Kuusistonsalmen silta uusitaan Kaarinassa maantiellä 180

Siltapaikka sijaitsee Kaarinassa, missä maantie 180 ylittää Kuusistonsalmen. Uusi Kuusistonsalmen silta korvaa nykyisen 1958 valmistuneen huonokuntoisen sillan. Uusi silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Uuden sillan höytyleveys kasvaa 14,5 metriin, vanhassa sillassa höytyleveys on 12 metriä. Uuden sillan kokonaispituus tulee olemaan 105 metriä. Silta perustetaan porattavilla teräsputkipaaluilla sekä löytävillä teräsbetonipaaluilla kallion varaan. Sillan tulopenkereitä vahvistetaan Kuusistonsalmen puolelta teräsputkipaalutetulla pengerlaatalla ja kevennyspenkereellä sekä Kaarinan puolelta kevennyspenkereellä.

Sillan rakennustöiden yhteydessä maantietä 180 parannetaan siltapaikalla. Maantien pystygeometriaa parannetaan nostamalla maantien korkeusasemaa enimmillään n. 1,6 metriä sillan keskikohdalla, mikä loiventaa jyrkän mäen nousukulmaa ja luo helpotusta erityisesti raskaalle liikenteelle. Maantien liikennetekninen poikkileikkaus muutetaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia kasvattamalla jalankulku- ja pyöräväylä 4 metriä leveäksi. Ajoradan ja jalankulku- ja pyöräväylän välinen välialue muutetaan 1,0 metriä leveäksi. Ajokaistojen leveydet säilyvät nykyisellään. Jalankulku- ja pyöräilyväylän sekä välialueen leventäminen parantaa liikenneturvallisuutta.

Liikennejärjestelyt työmaalla

Hankkeen työt aloitetaan viikolla 33 työmaan perustamisella, liikennejärjestelyiden tekemisellä ja varasillan rakentamisella. Rakennustöiden aikana ajoneuvoliikenteen käytössä on kaksi kaistaa, joiden leveys on yhteensä vähintään 8 metriä. Hiljaisen liikenteen aikana klo 21–05 voidaan liikenne rajoittaa yhdelle 4 metrin kaistalle työvaiheiden niin vaatiessa. Nopeusrajoitusta lasketaan työmaan kohdalla 30 km / h. Kevyelle liikenteelle on järjestetty päällystetty 2,5 metriä leveä esteetön kulkureitti työmaa-alueen läpi koko urakan ajan.

Arviolta loppusyksystä 2023 liikenne siirretään nykyiseltä sillalta varasillalle, jotta vanhan sillan purkutyöt voidaan tehdä. Myös varasillalla on käytössä kaksi kaistaa ajoneuvoliikenteelle sekä jalankulku- ja pyöräilyväylä. Liikenteen siirrosta tiedotetaan erikseen, kun ajankohta on tarkentunut.

Liikennemäärä siltapaikalla on 14 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuusistonsalmen sillan sijainti kartalla (maps.google.fi)

Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy.

LISÄTIETOJA

Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 050 381 8843 (sijainen 13.8. asti Antti Hirvonen, 050 312 8796)

Kreate Oy: Työmaapäällikkö Mika Huhtala, p. 0400 691 159