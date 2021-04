Kuvan Kevät 2021 avautuu yleisölle 12. toukokuuta

Tohtorintutkinto tarkastelee venäläis-juutalaisen klarinettimusiikin mutkikasta kohtaloa Neuvostoliiton aikana 9.2.2021 14:30:00 EET | Tiedote

Klarinetille sävellettiin entisen Neuvostoliiton aikana laaja kirjo musiikkia, josta vain murto-osa on päätynyt yleiseen ohjelmistoon ja konserttilavoille esitettäväksi. Klarinetisti Anne Elisabeth Piirainen tarkastelee taiteellisessa tohtorintutkinnossaan tätä varjoon jäänyttä klarinettiohjelmistoa soittajan näkökulmasta. Piiraisen tohtorintutkinto "Clarinet Music from Russia and the Soviet Union 1917-1991: Discovering an Unexplored Side of the Clarinet Repertoire" tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 22.2.2021.