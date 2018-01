Kuvanveistäjä Reijo Hukkasen Luontopolku-näyttely avautuu Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 27.1.2018

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa on esillä 27.1.–27.5.2018 lähes kaksikymmentä tuoretta, vuonna 2017 valmistunutta veistosta ja esinekoostetta. Näyttelyä on täydennetty vanhemmilla teoslainoilla Oulun ja Rovaniemen taidemuseoiden sekä Kansallisgalleria Kiasman kokoelmista. KUTSU MEDIALLE: Taiteilija on tavattavissa mediatilaisuudessa Kimmo Pyykkö -taidemuseossa to 25.1.2018 klo 14.

Reijo Hukkasen Luontopolku-näyttely nähdään Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 27.1 –27.5.2018.

Oululaisen Reijo Hukkasen (s.1946) taiteilijaura alkoi 1970-luvulla taidemaalarina. Hänet tunnettiin väkevänä ja rosoisena ekspressionistina, joka kuljetti kankaalle kujeilun ja huumorin, sanaleikit ja inhimillisyyden. Maalaamisen luontevana jatkumona kaksiulotteinen ilmaisutapa kasvoi 1980-luvulla veistoksiksi ja esinekoosteiksi. Reijo Hukkanen on tarkkakatseinen keräilijä ja hienovarainen veistäjä, jonka Pikisaaren työhuoneessa vuosikymmeniä varastoidut tai vasta eilen löydetyt osat, esineet ja kappaleet löytävät paikkansa paljon puserrettujen työtuntien jälkeen. Koneistetut osat, puretut kappaleet ja hylätyt esineet saavat uuden elämän Hukkasen käsien kautta rikkaissa, leikkisissä ja huolella rakennetuissa veistoksissa. Reijo Hukkanen opiskeli Taideteollisessa oppilaitoksessa 1967–1971. Hänen maalauksiaan ja veistoksiaan on lukuisissa julkisissa kokoelmissa. Hukkasen tunnetuimpiin julkisiin teoksiin lukeutuu Laulupuut (2012) Musiikkitalon edustalla Helsingissä. Hukkanen on Suomen kuvanveistäjäliiton kunniajäsen ja hänet palkittiin vuonna 2012 Pro Finlandia -mitalilla. Taidehistorian professori Altti Kuusamo kertoo näyttelystä: ”Reijo Hukkanen (1946) on jälleen asettanut esille uudenlaisia veistosten asentoja, askelmerkkejä. Hyvän johdannon tekijän töihin on jo jonkin aikaa tarjonnut suuri julkinen veistos Laulupuut (2012) Helsingin Musiikkitalon itäpuolella. Viime aikoina Hukkasen veistoksissa on esiintynyt yhä tiuhemmin pieneneviä maalattuja yksityiskohtia kuin visuaalisia syövereitä, jotka saavat eri materiaaleista punotut veistokset hengittämään tiheämmin. Hukkasen teokset ovat täynnä nivelikästä ja notkahtelevaa huumoria, jossa tarkka katsoja saattaa nähdä myös vakavia ajankohtaisia kommentteja. Tekijä paljastaa maailman jatkeet teostensa jatkeina. Materiaalivastakohdat muodostavat epäpyhän liiton, jossa vastakkaisuudet imartelevat toisiaan. Raskaatkin veistokset saattavat kipittää ja ottaa harha-askelia. Hukkasen teoksissa juhlii groteskin logiikka: hento kantaa raskasta, kaunis irvistää rumalle, rosoista on siellä missä piti olla sileää, jähmeä hajaantuu eloisiksi kuvioiksi ja mikromaailma aukeaa kuin kuilu keskellä suurta muotoa. Veistokset ovat kertomuksia ylösalaisesta maailmasta, käännetystä todellisuudesta. Torin maailma viettää kohti romuvarastoa, josta puolestaan aukeaa suora tie takaisin ateljeeseen, jossa lopulta pitkä asettuu pätkän rinnalle ja voi hyvin. Hukkasen suhde teosnimiin tuntuu kujeilevalta. Kuitenkin kysymyksessä on vakava assosiaatioketju, jonka laukaisijana on tekijän tavoittama eriparinen ja herkkä materiaalipoljento: yksi yksityiskohta laajenee nimeksi samalla kun se sitoo ympärillä olevat elementit kiinni veistoksen teemaan. Hukkanen parsii nimet kiinni teokseen. Eväsretki, Kuumasiipi, Keskipäivän aave ja Hokkarikukkia ovat tarkkoja ja velvoittavia assosiaatioita kohti eriparisuuden uusia voittoja! Luontopolku (2017) kiemurtelee siihen kiinnitettyjen vöiden rytmissä. Labyrinttiä ei voi välttää. Hukkanen haastaa katsomaan tarkemmin, assosioimaan perässä ja löytämään, ei taideteoksen itsestään selvät ideaalit suhteet, vaan sen jännitteiset katkoskohdat ja yskähtelevän orgaanisuuden. Hukkasen teosten idea on juuri siinä, että kaikki ei alun perinkään ole ollut ”kohdallaan”. Kuten olen aiemmin todennut, Reijo Hukkanen on ylijäämän alkemisti ja jatkeen mestari. ”



KUTSU MEDIALLE Mediatilaisuus Kimmo Pyykkö -taidemuseossa to 25.1.2018 klo 14 alkaen.

(Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6) Intendentti Soila Kaipiainen avaa tilaisuuden, jonka jälkeen kuvanveistäjä Reijo Hukkanen esittelee Luontopolku-näyttelyn ja kertoo taiteensa tekemisen lähtökohdista. Taiteilija on haastateltavissa tilaisuuden päätteeksi. Tilaisuudessa on tarjoilua. Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 24.1. mennessä sähköpostitse taidemuseo (at) kangasala-talo.fi tai 050 3001391. Näyttelyn mediakuvia: https://www.dropbox.com/sh/1v7ec6koj7basb4/AAAbBadzWZHPoU7kXBdNr90ka?dl=0

Tiedostojen nimissä taitelija, teostiedot ja kuvaajan nimi. Lisää mediakuvia saatavilla ma 22.1.2018





