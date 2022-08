Kuvanveistäjä sai metallin elämään. Materian runous – Eila Hiltunen 100 vuotta avautuu Didrichsenillä 10.9.2022

Mediatilaisuus Didrichsenin taidemuseossa torstaina 8.9.2022 klo 11. Taiteilijan jälkeläiset Markku Pietinen ja Piia Virtanen ovat haastateltavissa tilaisuuden yhteydessä. Ilmoittautumiset: Maria Didrichsen p. 040 552 1000, maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi

Materian runoilija

Eila Hiltunen luonnehti kuvanveistäjää ”materian runoilijaksi”. Eri materiaalit pintakäsittelyineen korostuvat työskentelyssä ja tuovat esiin kuvanveistäjän näkemyksellisyyden. Taiteilijan tuotanto käsittää niin esittäviä kuin abstrakteja teoksia. Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat mm. liikevaikutelma, jota Hiltunen käsitteli suvereenisti esimerkiksi tanssivissa hahmoissaan sekä luontoon palautuvat, kasvun ja kukoistuksen muodot.

Didrichsenin taidemuseon perustajat Gunnar ja Marie-Louise Didrichsen tutustuivat Eila Hiltuseen 1960-luvulla, ja museon kokoelmaan hankittiin useita taiteilijan teoksia. Niiden rinnalla näyttelyssä nähdään edustava valikoima Hiltusen teoksia kotimaisista museo-, säätiö- ja yksityiskokoelmista.

Monipuolinen kuvanveistäjä

Kronologisesti etenevässä näyttelyssä on esillä sekä varhaisia pronssiveistoksia, 1950-luvun kubistisia teoksia että myöhäisempiä, suoraan metalliin työstettyjä ja muodoltaan avoimia teoksia. Hiltunen uudisti ilmaisuaan jatkuvasti. Taiteilija omaksui edelläkävijänä hitsaamisen työskentelyynsä 1950-luvun lopulta lähtien, ja hitsatut teokset ovatkin Hiltusen tunnusomaisinta tuotantoa ja taiteellista perintöä.

Monumentaalitaidetta

Helsingissä sijaitseva Sibelius-monumentti on Hiltusen tunnetuin teos, muttei taiteilijan tuotannossa ainoa mittakaavassaan. Hiltunen näki itsensä ennen muuta kansainvälisenä suurten julkisten veistosten kuvanveistäjänä. Näyttely esittelee luonnoksin, mallein ja kuvin taiteilijaa työllistäneitä mittavia toimeksiantoja sekä hänen toteuttamattomia monumentaalisuunnitelmiaan mm. Persianlahden kaupunkeihin ja New Yorkin pilvenpiirtäjien yhteyteen.

Ennennäkemätöntä ja uudelleen löydettyä

Hiltunen hankki 1967 keskiaikaisen puolustustornin Monticchiellon kylästä Toscanasta. Tornista tuli vuosikymmeniksi taiteilijan ateljee ja koti Italiassa. Osa Italiasta Suomeen tuoduista teoksista nähdään Didrichsenin näyttelyn yhteydessä ensimmäistä kertaa kotimaassa.

Näyttelyssä on esillä myös 1950-luvun kubistisia töitä, jotka oli haudattu Munkkiniemen-ateljeetalon puutarhaan taiteellisen kriisin seurauksena. Osa teoksista löydettiin vasta muutama vuosi sitten piharemontin yhteydessä. Teosten omalaatuinen historia ja taiteilijan kubistinen kausi kertovat taiteellisen suunnan etsimisestä ja Hiltusen siirtymisestä klassisesta moderniin kuvanveistoon.

Näyttelyjulkaisu ja podcastjakso

Kolmikielisen näyttelyjulkaisun Materian runous – Eila Hiltunen 100 vuotta (Materiens poesi – Eila Hiltunen 100 år / Poetry of matter – Eila Hiltunen 100 years) artikkeleista vastaavat FT Erik Kruskopf, FT Liisa Lindgren, FM Jarno Peltonen ja taiteilijan poika VTM Markku Pietinen.

Didrichsenin taidemuseon Kulttuurikeidas-podcastin englanninkielinen Eila Hiltunen -jakso Composing a Sculpture – Eila Hiltunen and the Sibelius Monument julkaistaan näyttelyn yhteydessä. Podcastjakson vieraana on Eila Hiltusen poika Markku Pietinen.

Pinta, muoto ja materiaali -kokoelmanäyttely

Hiltusen veistosten merkillepantava pinnan käsittely on innoittanut museon pohjakerroksen pienoisnäyttelyn Pinta, muoto ja materiaali: teosvalikoima on Didrichsenin taidemuseon omasta kokoelmasta. Kokoelmanäyttely on esillä 10.9.2022–28.5.2023. Pohjakerroksessa esitetään myös Rauni Järvilehdon dokumenttielokuva Eila Hiltunen – Aikojen saatossa (2001/2022).