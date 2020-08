Kuvataiteilija Erno Enkenbergin Aate-maalaussarja esillä SDP:n puoluekokouksessa

SDP:n puoluekokouksen yhteydessä on näytteillä kuvataiteilija Erno Enkenbergin Aate-maalaussarja. Näyttelyn avasi tänään lauantaina 22.8. Tampere-talon Talvipuutarhassa SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Aate-maalaussarja rakentuu sosialidemokraattisten ihanteiden ja tavoitteiden ympärille. Parlamentarismi, solidaarisuus ja tasa-arvo muodostavat maalausten kulmakivet ja niissä on voimakas historiallinen ulottuvuus.

- Aloitin työprosessin lukemalla Suomen poliittista ja SDP:n historiaa. Vierailin Työväen Arkistossa ja tutustuin siellä vanhoihin vaalijulisteisiin, joiden tehokkaasta ilmaisusta vaikutuin. Keskustelin myös joidenkin puoleen vaikuttajien kanssa ja pohdin heidän kanssaan teossarjan suuria linjoja. Luonnoksia ja teosideoita kertyi parisenkymmentä, joita sitten aloin karsia ja yhdistellä, kertoo Enkenberg.

Maalauksia sarjaan syntyi lopulta kahdeksan. Enkenberg toivoo, että ne heijastelevat positiivisella tavalla sosialidemokratian arvoja ja kunnioittavat työväenliikkeen saavutuksia, vaikkei kahdeksaan maalaukseen mahdukaan kaikkea sitä työtä, mitä puolue ja sen yhteydessä olevat ihmiset ovat tehneet.

- Tilasimme teossarjan puolueen 120-vuotisen taipaleen kunniaksi. Teokset tuovat hienosti esille SDP:n roolia osana itsenäisen Suomen historiaa ja keskeisiä yhteiskunnallisia saavutuksiamme aina puolueen perustamisesta lähtien. On ilo saada maalaussarja esille puoluekokoukseemme ja myöhemmin toivottavasti myös laajemmalle yleisölle, kertoo näyttelyn avannut puoluesihteeri Rönnholm.

Erno Enkenberg (s. 1975) on espoolainen kuvataiteilija. Hän on opiskellut Wimbledon School of Artissa, Lontoossa ja Kuvataideakatemiassa. Lukuisten Suomessa pidettyjen näyttelyiden lisäksi, hänen teoksiaan on ollut esillä Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Hänen teoksiaan on mm. Valtion taidemuseon, Heinon taidesäätiön ja Saastamoisen säätiön kokoelmissa.