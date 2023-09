Kuvataiteilija Sanni Weckmanin tekstiiliteoksia Salon taidemuseon Sivuraide-galleriassa 30.9.2023 alkaen

Sanni Weckman: JÄLKI, Galleria Sivuraide 30.9.2023–7.1.2024

Salon taidemuseo Veturitallin Sivuraide-galleriassa nähdään syksyllä kuvataiteilija Sanni Weckmanin (s. 1993) teoksia, joissa sekoittuvat eri tekstiilitekniikat. Työskentelyn lähtökohtana toimii usein valokuva, jonka aihe siirtyy uuteen muotoon. Weckmanin teoksissa pehmeä, tuttu materiaali muodostaa kuvan yllättävällä lopputuloksella. Taiteilijan käyttämät tekniikat pehmentävät teosten hahmojen ääriviivoja. Kaukaa katsottuna erottuu kasvojen vieno hymy sekä juhlavien vaatteiden laskokset. Läheltä tarkasteltuna avautuu tekstiilityön tekniikka langansuuntineen.

Veturitallissa nähdään uusi kuvakudossarja Tunniste, joka on syntynyt lahjoitetuista passikuvista. Passikuva lienee maailman yleisin muotokuvan muoto, vaikkei sitä varsinaisesti potrettina pidetäkään. Kuvallinen henkilötodistus mahdollistaa liikkumisen ja toimii pääsylippuna moniin palveluihin. Weckman on kiinnostunut myös sen kääntöpuolesta – yhtä paljon kuin passit ja tunnisteet oikeuttavat, ne myös rajaavat ulkopuolelle, estävät ja pysäyttävät. Teoksissa passikuvat pääsevät esille kansien välistä ja lompakoista kokonaan uudessa kontekstissa. Taiteilijaa viehättää sarjallisuuden voima: yksilöllisyys alkaa hälvetä toiston myötä.

Näyttelyn nimi viittaa taiteilijan pohdintaan siitä, millaisia jälkiä jätämme itsestämme elämän varrella. Mitä meistä jää jäljelle, kun emme enää ole täällä? Teoksissa olennaista on myös materiaalin kierrätysalkuperä. Valtaosa tekstiilimateriaalista on kierrätettyä tai lahjoitettua. Työskentelyn pohjana on tasa-arvon ajatus: jokaisella ihmisellä on oikeus tulla nähdyksi.