Kuva/Tila-galleriassa tutustutaan Johanna Ehrnroothin taiteilijauran vaiheisiin

Johanna Ehrnrooth (1958–2020) valmistui kuvataiteilijaksi Pariisin École Nationale Supérieure des Beaux-Artsista vuonna 1983. Suomessa Ehrnrooth teki läpimurtonsa 1990-luvulla elokuvallisilla maalauksillaan, joissa todellisuutta tarkastellaan sirpaleisten heijastusten kautta.

2000-luvulla maalausten värimaailma kirkastui ja sermeistä tuli tärkeä osa taiteilijan tuotantoa. Japanilaisen taiteen suoran vaikutuksen ohella teoksissa saattoi nähdä myös ranskalaisesti suodattunutta japonismia. Ulkoisen ja sisäisen välinen vuoropuhelu sekä katseen ja vierauden tematiikka kulkevat taiteilijan teoksissa mukana useamman vuosikymmenen.

Ehrnroothin siirtyessä viimeisinä vuosinaan yhä enemmän pois narratiivisesta kerronnasta teokset muuttuivat leikittelevän uljaiksi sommitelmiksi, joissa kuvalliset osat ennemminkin vihjailevat ja tanssivat maalauspinnalla.

”Näyttelyssä valottuu hyvin, kuinka monipuolinen taiteilija Johanna Ehrnrooth oli. Hänelle tunnusomaisten teosten lisäksi mukana on luonnoksia ja piirroksia. On ihan erilaista tehdä toisen taiteilijan teoksista retrospektiivistä katsausta kuin kuratoida yhden vaiheen teoksia näyttelyyn. Näyttelyä suunnitellessa myös taiteilijasta syntyy moniosainen muotokuva”, sanoo näyttelyn kuraattori Anna Tuori.

Ehrnroothin teoksia on lukuisissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa, mm. Amos Andersonin taidemuseossa, Emmassa Saastamoisen säätiön taidekokoelmassa, Hämeenlinnan taidemuseossa ja Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmissa. Vuonna 1996 Johanna Ehrnrooth sai Stina Krookin palkinnon ja vuonna 2020 Svenska litteratursällskapetin palkinnon. Hän oli Ars Fennica -palkintoehdokkaana 2001.

Paitsi kuvataiteilija, Ehrnrooth oli kuvataiteen puolestapuhuja, jolle oli tärkeää, että taiteilijoiden merkitys tunnistettaisiin. Jag – dig, alltid -näyttelyä tukee Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, joka on Taideyliopiston pitkäaikainen tukija ja mahdollistanut esimerkiksi Taideyliopiston Tutkimuspaviljongin ja Taidepisteen toteutumisen.

Näyttelyn kuraattori Anna Tuori (s. 1976) on suomalainen kuvataiteilija, joka on opiskellut Kuvataideakatemiassa 1997–2003 ja École Nationale Supérieure des Beaux-Artsissa Pariisissa vuosina 1999–2000. Tuori valittiin vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2011. Hän on ollut Ars Fennica -ehdokkaana 2006 ja Carnegie Art Award -ehdokkaana 2008.

Johanna Ehrnrooth: Jag, dig – alltid

11.–27.2.2022

Kuva/Tila

Sörnäisten rantatie 19

Avoinna ti–su klo 11–18

Vapaa pääsy

Medialla on mahdollisuus tutustua näyttelyyn ennakkoon sopimalla vierailuaika.