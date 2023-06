Kv-rekrytoinnista kansalliseen ohjelmaan: seitsemän osan podcast etsii ratkaisuja hoitajapulaan

Miten kansainvälinen rekrytointi toimii käytännön tasolla? Miten pidetään huolta rekrytoinnin eettisyydestä? Minkälaisia kokemuksia kv-rekrytoinnista jo on?

Tästä on Sarastia Rekryn toimitusjohtaja Jaana Jantolan kanssa puhumassa Henkilöstöpalvelu Silkkitien toinen perustaja Harri Haimakainen.

Haimakainen on tehnyt 20 vuoden uran sote-alan rekrytoinnin parissa, ja hänellä on erityistietämystä kansainvälisestä rekrytoinnista. Viimeiset 10 vuotta hän on toiminut perustamassaan yrityksessään, joka keskittyy kansainväliseen rekrytointiin, koulutukseen ja kotouttamiseen.

Hoitajapula-podcastin aiemmat osat:

"Vuokratyö voi olla myös veronmaksajan etu"

Sotealan vuokratyön hintakeskustelua voi olla vaikea seurata mediassa, koska alalla on monenlaisen taustan omaavia yrityksiä ja hinnoittelu on kirjavaa. Omaa hinnoitteluaan avaa tässä Suomen suurin sotealan henkilöstövuokrausyritys, joka on asiakkaidensa omistama ja on onnistunut alentamaan reaalihintojaan jopa 15 prosenttia.

”Sarastia-kohun keskeltä nousi myös hyviä asioita”

Tässä osassa käsitellään työnantajamielikuvan vaikutusta rekrytointeihin laajemminkin. Sarastia oy:n mainekohu herätti kysymyksiä, ja vaikutti ja vaikuttaa yhä myös Sarastia Rekry Oy:n toimintaan. Podcastissa on vieraana Sarastia-konsernin va. toimitusjohtaja Anette Vaini-Antila.

"Sote-alalla huonoa johtamista saatetaan sietää sillä varjolla, että työ on merkityksellistä"

Erityisesti soten keikkatyössä ovat eläkeläiset tärkeä ryhmä. Antti Harjuojan yritys Nextmile haluaa auttaa konkareita, työnantajia ja yhteiskuntia löytämään eläkkeelle jäämisen tuomat mahdollisuudet. Missiossa on yhtymäkohtia hoitajapulaan, sillä eläköityneet hoitajat ovat haluttua sote-työvoimaa ja yksi palanen hoitajapulan ratkaisuun.

"Työntekijöille on tarjottava osallistuvuuden kokemus ja vaikutusmahdollisuudet työhönsä"

Tällä kertaa Hoitajapula-podcastissa puhutaan työvoiman saatavuudesta hyvinvointialueen näkökulmasta. Vieraana on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Oma Hämeen henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

"Työsuhteiden kestot ovat lyhenemään päin ja se haastaa meitä työnantajana"

Vieraana on Rinnekotien liiketoimintajohtaja Leila Rutanen. Työsuhteet ovat lyhenemään päin, nuoret eivät halua sitoutua pitkäaikaisiin työpaikkoihin, ja sote-alan henkilöstöstä kilpailevat muut alat, jotka kärsivät myös työvoimapulasta. Henkilöstövuokrausyritykset ovat houkutelleet osan työntekijöistä erityisiin työsuhdetyyppeihin, mikä on lisännyt lähtövaihtuvuutta ja vaikeuttanut sote-alan työnantajien rekrytointia.

Podcastissa käydään läpi, miten sote-alan työnantajat voisivat parantaa tilannetta.

”Yksittäiset ratkaisut eivät riitä, tarvitsemme kuuden kohdan kansallisen strategian työvoimapulan poistamiseksi”

Hoitajapula-podcastin ensimmäinen vieras oli Kevan entinen toimitusjohtaja, ja entinen kansanedustaja, maaneuvos Timo Kietäväinen.

Kietäväinen esittää tarkkaan mietityn ”Kuuden kohdan listan”, joka sisältää toimenpiteitä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Lista sisältää muun muassa maahanmuuton edistämisen, työssäjaksamisen parantamisen ja aivan uusien ratkaisujen löytämisen.