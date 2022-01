Kvalitin tammikuun lastenkirjat - mukana kuvakirja, jolle Whoopi Goldberg antoi äänensä

Kvalitin kirjavuosi alkoi kahdella kuvakirjalla sekä värikkäästi kuvitetulla helppolukuisella lastenkirjalla:

Mikko Kunnas, Markus Majaluoma – ALBI JA VILLI TUOLI

Eräänä päivänä Albi haluaa istua. Niin, kuulit ihan oikein, istua kunnolla. Äh, ei jaksa aina vain seistä tai laskea takapuoltaan jäiseen maahan. Hrr, se on niin kylmäkin! Albi piirtää hankeen rakennepiirustuksen ja – hojoo, leikkaa jääkokkareista hienon tuolin. Hurraa, siitä tuli Albin ikioma huonekalu! Mutta, ihan totta, tuoli ei halua, että sen päälle istutaan. Siitä alkaa kamppailu ja seikkailu, jonka vertaista ei Lumiukonmaassa ole koskaan nähty. Varokaa nietokset, vielä Albi tuon tuolin kesyttää!

Nokialaisen animaatiotaiteilija-kirjailija-kuvittaja Mikko Kunnaksen (s. 23.1.1962) 60-vuotissyntymäpäiville julkaistu kuvakirja pohjautuu Kunnaksen yhdessä Markus Majaluoman kanssa tuottamaan supersuosittuun tv-animaatioon Albi Lumiukko.

Maria Kuutti, Elina Jasu (kuv.) – MENNÄÄN JO PILKILLE!

Alakouluikäisille suunnattu kirja kertoo Ilmarista, joka haluaisi päästä kalastamaan, mutta järven jäälle ei saa mennä ilman aikuista. Isä lupaa lähteä kaveriksi – tosin sitä ennen hänen pitää tehdä vaikka mitä. Päästäänkö pilkille ikinä? Helppolukuinen ja humoristinen värikuvitettu kirja sopii juuri lukemaan oppineille ja opetteleville.

Kuutti innostui kirjoittamaan pilkkimisaiheisen kirjan poikansa toiveesta: "Kun esikoiseni aloitti koulun, hän olisi halunnut lukea kalastamisesta ja pilkkimisestä, mutta valitettavasti silloin ei ollut tarjolla helppolukuisia kirjoja näistä aiheista."

Kirjailijan mielestä on tärkeää, että löytyy kirjoja, jotka käsittelevät nykylapsia kiinnostavia aiheita, jotta lukuinto saadaan säilymään. Vaikka maailma on muuttunut, pilkkiminen on säilyttänyt asemansa lasten mielestä jännittävänä talviharrastuksena.

Ashley Spires, Marvi Jalo (suom.) – MAAILMAN MAHTAVIN VEKOTIN

Pieni tyttö saa loistavan idean. Hän päättää rakentaa koira-apulaisensa kanssa maailman mahtavimman vekottimen. Hän tietää tasan tarkkaan, miltä se näyttää. Hän tietää tasan tarkkaan, miten se toimii. Helppoa kuin heinänteko! Mutta tehtävästä muodostuukin odotettua vaikeampi. Tyttö mittailee, vasaroi, yhdistelee ja sovittelee osasia paikoilleen moneen kertaan, mutta kaikki menee jatkuvasti mönkään. Voi kun vekotin ALKAISI TOIMIA!

Ashley Spires on moninkertaisesti palkittu kanadalainen kirjailija/kuvittaja, jonka teoksia on käännetty kymmenille kielille. Maailman mahtavin vekotin -kirjan perusteella on tuotettu palkittu animaatioelokuva, jonka kertojaäänenä toimii Oscar-palkittu Whoopi Goldberg. Kirjaa on myyty jo 700 000 kpl.