Kvarnström: Ilmastolakkoilijoilla on oikeus vaatimuksiinsa – tämä on kohtalon kysymys

Kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen Johan Kvarnström (SDP) on tyytyväinen tämän päivän ilmastolakkoon. Ilmastokriisi on tämän hetken tärkein kysymys ja Kvarnströmin mukaan ilmastokriisin ratkaisut eivät voi enää odottaa. Ilmastokysymys on huomioitu hallitusohjelmassa, jossa on kunnianhimoisia tavoitteita sekä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään.

- Olen uusi poliittinen päättäjä ja minulla on nyt valta vaikuttaa asioihin ja sen aion tehdä. Samalla tunnen yhteenkuuluvuutta Gretan ja muiden nuorten kanssa, ja jaan pettymyksen, jota he tuntevat poliittisia päättäjiä kohtaan. Vuosikymmeniä vallassa olleet sukupolvet eivät kyenneet tarpeeksi suuriin ilmastoratkaisuihin ajoissa, sanoo Johan Kvarnström. - Minulle ilmasto oli tärkein kysymys tämän kevään vaalikampanjassani ja aion työskennellä sen eteen koko neljä vuotta. Meillä kansanedustajille on valta tehdä nopeita päätöksiä ilmaston hyväksi ja meillä on moraalinen velvollisuus toimia, Kvarnström sanoo. Kvarnström sanoo olevansa ylpeä voidessaan toimia hallituspuolueessa, joka suhtautuu ilmastokysymykseen vakavasti. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. - Energiaverojärjestelmää tarkistetaan parhaillaan. Hallitus tukee taloudellisesti investointeja, jotka korvaavat kivihiilivoimaloita. Hiilen käyttö energiantuotannossa kielletään kokonaan ennen vuoden 2029 loppua. Kuntia ja kansalaisia tuetaan öljylämmön vaihtamisessa esimerkiksi maalämmöksi. Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä tehtävistä toimista. Lisäksi luonnonsuojelua tuetaan huomattavasti enemmän kuin edellisillä vuosikymmenillä on tuettu. - Tämä ei riitä, mutta nämä ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan ja samalla teknologinen kehitys antaa meille paremmat edellytykset päästöjen vähentämiseksi, sanoo Kvarnström. *** Kvarnström: Klimatstrejkarna har rätt i sina krav - det här är ödesfrågan Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) som också sitter i riksdagens miljöutskott välkomnar dagens klimatstrejk. Klimatkrisen är frågan ovanom alla andra frågor och enligt honom kan vi inte vänta längre med att lösa klimatkrisen. Frågan har uppmärksammats också i regeringsprogrammet där man har ambitiösa mål, samt lösningar för att nå målen. - Jag är en ny politisk beslutsfattare. Jag har nu möjlighet att påverka i dessa frågor och det kommer jag också att göra. Samtidigt känner jag en känsla av tillhörighet med Greta och andra ungdomar. Jag delar deras besvikelse över att de politiska beslutsfattarna som haft makten i årtionden inte gjort tillräcklig för att lösa klimatkrisen i tid, säger Johan Kvarnström - För mig var klimatet huvudfrågan i vårens valkampanj och det är en fråga som jag kommer jobba aktivt med de kommande fyra åren. Vi riksdagsledamöter har makten att fatta snabba beslut för klimatet och vi har moralisk skyldighet att skrida till verket, säger Kvarnström. Kvarnström säger sig vara stolt över att tillhöra ett regeringsparti som tar klimatfrågan på allvar. Regeringen målsättning är att Finland skall vara koldioxidneutralt före år 2035. - Systemet för energiskatter ses över. Regeringen kommer finansiellt understödja investeringar som ersätter kolkraftverk. Kolkraftverken kommer helt och hållet förbjudas före utgången av år 2029. Kommuner och privatpersoner ska få stöd att byta oljevärme mot till exempel jordvärme. Det här är några konkreta exempel på åtgärder som vidtas. Därtill kan nämnas kännbart mer stöd till naturskydd än som någonsin varit under årtionden. - Det här räcker inte, men det är viktiga steg i rätt riktning samtidigt som den tekniska utvecklingen ger oss allt bättre förutsättningar att minska utsläppen, säger Johan Kvarnström.

