Kvelertak-keikat huhtikuussa 2021 – Jyväskylän keikka lisätty

Creed-vokalisti Scott Stapp Tavastialle marraskuussa 23.3.2020 17:00:00 EET | Tiedote

Vuosituhannen vaihteen tienoilla maailman radioita hallinneen megabändi Creedin vokalisti Scott Stapp konsertoi Helsingin Tavastialla 30. marraskuuta. Soolourallaankin laajaa menestystä nauttinut Stapp esittää konsertissa oman soolotuotantonsa lisäksi myös lukuisia Creed-hittejä. Scott Stapp on Grammy-palkittu biisintekijä, jonka läpimurtobändi Creed on myynyt maailmanlaajuisesti yli 50 miljoonaa levyä. Miehen kolmas soololevy The Space Between the Shadows ilmestyi viime vuonna. Levy on saanut äärettömän hyvän vastaanoton sekä medialta että yleisöltä. SCOTT STAPP - THE SURVIVOR TOUR 30.11.2020 Helsinki - Tavastia Lipunhinta alk. 40,00€ Ikäraja: K-18 | ovet klo 20 Ennakot: Tiketti Lipunmyynti alkaa keskiviikkona 25.3. klo 12. Konsertin tarjoaa yhteistyössä TuskaLive ja Grey Beard.