"Kylällä kuhissut" - Ylivieskan Keno-voittaja kertoo voitosta vain lähipiirilleen

Ylivieskalainen mies teki kolme euron riviä Veikkauksen Kenon ilta-arvontaan heinäkuun puolivälissä. Onni suosi ja Sale Kaisaniemessä rivinsä tehnyt mies voitti 200 000 euroa Kenon tasolta 10.

- Ylivieska on kuitenkin aika pieni paikka, joten onhan siellä kylällä kuhissut, että kuka sen voittolapun Saleen vei. Hyvähän se on, että poristaan. Pidetään tieto kuitenkin ihan omassa piirissä. Parempi se on niin. Mukava reissu Helsinkiin tällainen voitonlunastus on, voittaja myhäili.



Voittorahoista on tiedossa myös iloa lähipiirille.



- Harkitaan aivan rauhassa, mitä tehdään. Mutta ainakin lastenlasten urheiluharrastusta pitää tukea. Ja ehkä vähän matkustellaan.



Keno-voittaja ei ollut käyttänyt Veikkaus-korttia pelatessaan, joten 200 000 euron potti tiesi reissua Veikkauksen pääkonttorille voitonlunastukseen ja voittajakahveille.



