Kymen Seudun Osuuskauppa maksaa ylijäämänpalautusta asiakasomistajilleen yli 8 miljoonaa euroa

KSO:n asiakasomistajille palautuu ylijäämäpalautuksen muodossa 8,1 miljoonaa euroa. Asiakasomistajat saavat 2,5 % prosenttia rahaa takaisin niistä bonusostoista, jotka he ovat KSO:n toimipaikoista vuoden 2021 aikana tehneet. Ylijäämänpalautus on osuustoiminnallisen yrityksen edellisvuoden liiketoiminnan tuloksen jakamista.

- Ylijäämänpalautusta maksetaan, jos osuuskaupan toiminta on ollut niin tuloksellista, että sillä on voitu rahoittaa tarvittavat toimipaikkaverkoston sekä palveluiden kehittämishankkeet ja sen jälkeen on vielä mahdollista maksaa ylijäämänpalautusta. Ylijäämänpalautuksen maksamisen päättää vuosittain osuuskaupan edustajisto, taustoittaa KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Ylijäämänpalautus perustuu bonusostoihin jäsenen oman osuuskaupan omista toimipaikoista.

Ylijäämänpalautus maksetaan KSO:n asiakasomistajien tileille S-Pankkiin perjantaina 20.5.2022.