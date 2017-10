Kymenlaakso varautuu maakuntauudistukseen eturintamassa

Kunnan Taitoa Oy on kuntatoimijoiden omistama yritys, joka tarjoaa tehokkaita ja laadukkaita talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä perintä-, hankinta- ja rekrytointipalveluita. Taitoan omistajia ja asiakkaita voivat olla myös maakunnalliset toimijat. Taitoan tulos on voitollinen ja yritys on vakavarainen. Liikevaihto vuonna 2016 oli noin 36 miljoonaa euroa. Henkilöstöä on yhteensä noin 500. Taitoalla on 14 toimistoa eri puolilla Suomea ja uusia perustetaan kasvun myötä.