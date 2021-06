Kymenlaakson kokoontumisrajoitukset kumotaan 11.6. alkaen – yleisiä hygieniavelvoitteita on noudatettava edelleen

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 10.6.2021 kumoamispäätöksen, jonka myötä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella ei ole 11.6. alkaen enää voimassa kokoontumisrajoituksia. Rajoitukset voidaan purkaa, koska alueen epidemiatilanne on rauhoittunut ja palannut perustasolle.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueen epidemiatilanne on parantunut nopeasti ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä linjasi 9.6.2021 kokouksessaan, että epidemia on palannut perustasolle. Näin ollen kokoontumisrajoituksia ei ole enää välttämätöntä alueella jatkaa ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa aiemman päätöksensä, jolla rajoitettiin yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä. Kokoontumisrajoitukset kumotaan huomisesta 11.6.2021 alkaen.

Aluehallintovirasto kumosi jo aiemmin tällä viikolla tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisen niin kutsutun turvavälipäätöksen Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueelta (lisätietoa tiedotteessa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911645).

Laajasti erilaisten asiakastilojen käytössä - myös yleisötilaisuuksissa - on kuitenkin edelleen huomioitava tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset, joiden mukaan mm. asiakkaille on tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen tai desinfiointiin, asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi ja asiakkaita on ohjeistettava hyvistä käytännöistä, joilla terveysturvallisuutta parannetaan. Tietyn mittaisia turvavälejä ei vaadita.

Lain hygieniavaatimukset ovat voimassa koko Suomessa suoraan tartuntatautilain perusteella ja velvoittavat laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Ravintolatoiminnan koronarajoituksista säädetään erikseen tartuntatautilain pykälässä 58 a, jossa kuvattuja rajoituksia hallitus tarkentaa ja lieventää asetuksilla. Aluehallintovirasto ei tee päätöksiä ravintolatoiminnan koronarajoituksista, mutta voimassa olevia ravintoloiden rajoituksia on noudatettava myös ravintolassa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

