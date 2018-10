Kymenlaakson pk-yrityksissä vahva usko viennin kasvuun ja innovaatioihin – vientikaupan riskit paremmin hallintaan

SuomiAreenassa keskiviikkona: Ottaisitko sinä yrittäjyyden riskin – ilman sopeutumiseläkettä? 16.7.2018 10:46 | Tiedote

Suomessa on kymmeniä tuhansia eläkeikää lähestyviä yrittäjiä, joilla ei ole tietoa, miten eläkkeelle siirtyminen tapahtuisi ja mistä löytyisi yritystoiminnalle jatkaja. Tyypillisesti kyse on pienyrittäjästä, jolla on huoli työntekijöiden tulevaisuudesta ja siitä, että oma omaisuus on kiinni yrityksessä. Liiketoiminta kuihtuu, kun yrityksen näkymät ovat epävarmat. Aiheesta keskustellaan SuomiAreenassa keskiviikkona 18.7.2018 kello 10-11 Kaupungintalon pihassa.